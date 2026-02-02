自由開講》立院議場唱空城 彈劾是假 亂台是真

◎ 朱孟庠

立院一月二十一日藍白黨團強烈要求賴清德列席說明，全院委員會審查台和總統案，總統府發函指出，立院無直接向總統問責權，拒絕出席。藍白提出彈劾總統，沈伯洋到場發言，「白八席空蕩蕩，藍五十四席現場只有小貓四隻」，原來：「立院大亂彈議場唱空城」亂台是真，彈劾是假，總統自然拒絕奉陪。

尸位素餐 違憲不審預算？搞假彈劾助習近平？

彈劾總統的公聽會一場場進行，賴總統不貪不取，沒有任何違法。相反各縣市議會的總預算都審完了，二0二六年中央總算竟然連付委都沒有，他們有什麼底氣大辣辣地尸位素餐，公然違憲不審預算？還要彈劾、罷免總統？國安會說明在理，絕非造謠，為了鄭習會，交換國共論壇的門票，好給未來川、習會時，作為習近平的說辭：台灣內部是挺中的。立法院全院委員會舉行「總統彈劾案」公聽會。（資料照）

國民黨「逼退國際支持」 圖再啟國、共論壇

賴總統不忍了元旦演說批藍、白：知不可能有三分之二席次，彈劾過不了，還要浪費時間？該做點正事！藍、白打假球，賣命上演彈劾總統荒誕戲碼，真忘了二0一六年時的秘書長李四川就提出停止國共論壇？可惜今日國民黨內本土派政客卻沒有一點反省發難的聲音。

國人不難拆解這場假球戲碼：彈劾總統依憲法規定：三分之二立委同意，經立法院決議後再交由大法官審理，藍、白知道做不到，於是玩了一個荒誕的戲碼，號稱已超過八百萬的網路投票同意彈劾總統，多少參與投票的假帳號來自敵營？無研究依據的假投票，顛覆憲政的嚴肅性。「彈劾賴清德」網路連署，但造假嫌疑引發網友熱議。（擷取自網路）

悲哀！當台灣在國際上獲得空前的支援時，對美關稅也談得很漂亮，股市創新高時，國民所得超越韓國和日本，親中在野黨羞辱總統，「打假球」搞彈劾，真正的目的在製造混亂，多名外國官員也示警：台灣朝野對抗恐「逼退國際支持」。

彈劾四部曲 為國共論壇鋪路的籌碼之一

沒有內亂、叛國之實，彈劾師出無名，更沒有通過的機率，為什麼藍、白還要搞，以下四部曲是錯亂民心演給中共看的，好為國共論壇鋪路的籌碼：

1.政治施壓與話語權：透過彈劾案要求賴清德總統至立法院進行說明，將政治攻防搬到立法院，讓總統在國會公開面對質詢與羞辱，創造政治秀場。

2.訴諸社會輿論：藍、白宣布將在全台舉辦「彈劾公聽會」，拿納稅人的錢動員支持者，將行政院「不副署」的行為塑造成獨裁象徵，強化其反對執政黨的合理性，讓中共宣傳台灣也不見的很民主，即使民主也有缺陷。

3.癱瘓施政：藉由彈劾案與程序委員會的排案權，進一步封殺行政院所提的其他重大法案（如1.25兆國防特別條例、總預算案等），以此作為與府院談判的籌碼。國民黨、民眾黨立委今天聯手在程序委員會挾人數優勢，第十度封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」及「財政收支劃分法草案」排入30日的立法院會報告事項議程。（資料照）

4.以民粹壓迫行政權：證明立法院具有制衡行政權的手段，即便最終未能成案，也能達成宣示及弱化領導統御的亂台效果，取悅中國。

十度阻擋總預算及國防特別預算 紅統化的亂台毒瘤

十度阻擋二0二六年度總預算，及一.二五兆國防特別預算進入程序委員會，又去中國聽訓接旨，強推三十六項毀憲亂台的爭議法案。

已至年底了，明年總預算案連付委都沒，卻強推自肥、貪汙除罪化等無恥法案。悲！這樣的在野黨已是毒瘤，既已然紅統化是無藥可醫。

透過彈劾取得政治效益 藍、白淪為賣台第五縱隊

遺憾！一批中間選民竟還認為可與大毒瘤共生？將責任歸於賴總統。藍、白的彈劾案在法律層面毫無成功的可能性，但在政治策略層面上卻透過大規模輿論戰，圖打擊執政者的威信，掌握國會議程主導權。顯然由鄭麗文、馬英九等主導的紅統路線已成國民黨主流，本土派也靜默，為了拿張國共論壇的門票，已徹底淪為賣台第五縱隊，此國安毒瘤政府及國民都應以「內敵」視之，剿滅！

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

