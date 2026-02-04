自由電子報
評論 > 投書

自由開講》「街景」不是風景：21世紀的「匪諜就在你身邊」

2026/02/04 11:00

◎ 徐胤豪

日前國內部分縣市傳出疑似有中國籍人士在台灣街道上進行可疑拍攝，在網路上引發熱議。（圖擷自Threads）日前國內部分縣市傳出疑似有中國籍人士在台灣街道上進行可疑拍攝，在網路上引發熱議。（圖擷自Threads）

在國民黨威權統時期，「匪諜就在你身邊」這句話，曾經是用來製造恐懼、使人民信任感喪失、互相猜疑到沉默變成自保的一種統治政策。在當前台灣民主自由的社會中，大多人會將其當作是笑話一則。但是即便經歷過這段不該重來的歷史，也不能因此假裝今日的滲透不存在

因為真正麻煩的是，在這個時代，匪諜不必再以「匪諜」的面目出現。中國的協力者或是被控制者可以偽裝為「派案者」、「外包窗口」，甚至是「幫忙跑腿的學長姐」，不僅僅是詐騙，所謂「低門檻、免經驗、可遠端」的求職廣告，以為只是接案子當個Soho族，結果交出去的可能是島嶼的血管與神經

最近越來越常見的「去政治化」的國安犯罪：放棄舊有以口號招募的方式，而以需求包裝，也不以理念說服，而以薪資誘惑。社群網站常見有人被要求拍攝街景、交通節點、特定建物周邊的出入口與動線，表面上像是資料蒐集、像是影像標註、像是地圖更新。然而只要當拍攝的對象從一般店面，滑向港區、軍警設施、電力與通訊節點、戰備道路附近，必須警覺的是那就不再是純粹拍攝「街景」，而是交付「可被利用的情資」

只要當拍攝的對象從一般店面，滑向軍警設施、電力與通訊節點等，就必須警覺那已不再是純粹的拍攝「街景」，很可能是情資交付；示意圖。（資料照）只要當拍攝的對象從一般店面，滑向軍警設施、電力與通訊節點等，就必須警覺那已不再是純粹的拍攝「街景」，很可能是情資交付；示意圖。（資料照）

最令人不安的是這些任務往往不是一次性，而是像滴水一樣的測試，例如起初是拍攝一條路，從這些看似「無害的小事」著手，這才是滲透的懾人之處，不是特務也不是間諜，而是把平凡人民推到真正的紅線前。當開始有人意識到不對勁，此時已然晚矣，交付過的資料、收過的款項，甚至是手機裡的通聯紀錄，都會使參與者不再是「不知情的打工者」，而可能是成為「滲透的共犯」。

這就是當代滲透最狡猾的地方，它把國安風險切成碎片，混進日常生活，混進求職市場，混進零工經濟的縫隙。讓「加害」看起來像「工作」，讓「協力」看起來像「幫忙」，讓「情蒐」看起來像「拍照」。每一個想好好過日子的人，都可能在某一次急需收入、某一次想換跑道、某一次「只是順手」的選擇裡，被推向法律與國安的深水區。

所以，當今社會也需要更成熟、也更清醒的共同語言，建立民主社會的防衛能力

第一、重新理解「國安犯罪的邊界」

不是只有穿著神秘的特務才叫滲透。當工作內容涉及敏感地點、動線、設施、出入口、守備與運作細節，且委託來源不明、付款方式可疑、要求你避開正常程序或刻意保密時，這些都是警訊。不要相信「只是拍照而已」，更不要把「其他人也在做」當作免責的護身符。

第二、補上制度漏洞，積極揭露犯罪手法

對於可疑的外包型態、境外資金與人力招募鏈條，應更積極地揭露手法、提供具體的辨識指引，並與求職平台、社群平台合作，建立「高風險任務」的提醒與下架機制。國安不是只靠情治單位的獨角戲，而是制度與資訊透明共同築起的堤防。

第三、教育要跟上現實

雖然政府非常積極於網路防詐宣導，卻常常忽視他們「工作也可能是陷阱」，在一個資訊與影像可以被武器化的年代，公民教育必須把「辨識滲透與招募」納入基本素養。這並不是杞人憂天或是散播恐懼，使人互相懷疑，而是更懂得保護自身。

雖然政府積極進行網路防詐宣導，卻常常忽視他們的工作也可能是陷阱。（資料照，記者陳彩玲翻攝）雖然政府積極進行網路防詐宣導，卻常常忽視他們的工作也可能是陷阱。（資料照，記者陳彩玲翻攝）

筆者無意將「匪諜就在你身邊」形容像一道陰影，覆蓋所有人，但筆者也不願意看著它以更現代、更乾淨的方式，悄悄繞過警覺。民主社會最脆弱的時刻，不是敵人強大，而是我們把警訊當成噪音，把紅線當成玩笑。當有人把國安犯罪包裝成一份工作，我們應當做的是一起把包裝拆開，讓真相見光，也讓每個人都能安全地活在這座島嶼的日常裡。

（作者為文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

