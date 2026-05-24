古生物研究》重獲台灣古生物特有物種：「早坂島犀」的模式標本

台灣所發現的犀牛化石，在1984年由日本鹿耳島大學教授大塚裕之，和已過世的台灣大學教授林朝棨，共同發表為台灣的特有亞種：早坂中國犀，目前分類被修改為台灣特有種：早坂島犀。

◎ 蔡政修

早坂中國犀的分類被修改為台灣特有種：早坂島犀，以紀念日治時期台北帝國大學早坂一郎教授。（取自貼文）

台灣大學生命科學系蔡政修、日本鹿耳島大學退休教授大塚裕之，和台灣博物館方建能博士的合作研究，重新發現台灣特有犀牛物種：早坂島犀（Nesorhinus hayasakai）的化石模式標本，此古生物研究文章已刊登於日本哺乳動物學會所發現的國際期刊《Mammal Study》。

台灣所發現的犀牛化石在1984年由日本鹿耳島大學教授大塚裕之和已過世的台灣大學教授林朝棨共同發表為台灣的特有亞種：早坂中國犀（Rhinoceros sinensis hayasakai）。目前的分類被修改為台灣特有種：早坂島犀（Nesorhinus hayasakai），以紀念台灣大學於日治時期的台北帝國大學的早坂一郎（Hayasaka Ichiro）教授。但其研究的犀牛化石標本卻一直下落不明（總共包含22件犀牛的化石標本），導致台南市政府多次向台灣博物館請求讓台南所發現的犀牛化石標本「回娘家」也就是能回台南。

請繼續往下閱讀...

此研究重新檢視各大博物館和收藏庫的化石標本，發現1984年所研究的犀牛化石標本分別存放於台灣大學和台南市立博物館的左鎮化石園區中，但只有5件標本，另外的17件標本的下落仍未知。抽絲剝繭的過程中，確認台灣博物館並沒有當時所發現的犀牛化石標本，也發現當時的標本編號和各個蒐藏庫的標本系統並不一致，指出當時的化石標本大部分沒有進入到博物館的典藏系統。

更重要的或許是，此研究確認原先的犀牛化石標本來自2個不同的地點──早更新世的桃園和中更新世的台南，除了時間軸上有明顯的差異，其牙齒的形態也有不同，顯示台灣所發現的犀牛化石很有可能至少有2種不同的物種，而不是一直以來認定的只有一個犀牛物種；化石標本目前仍是極為有限，後續深入的研究將能更進一步測試這一個分類假說和理解台灣生命史中的滅絕事件及演化歷程。

此研究確認原先的犀牛化石標本來自2個不同的地點：早更新世的桃園和中更新世的台南。（取自貼文）

（作者為台灣大學生命科學系副教授）

文章刊載於台大生科系系網的古生物研究成果文章113年2月29日

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法