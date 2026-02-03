自由開講》南海再起波瀾：羚羊礁工程揭示中共的空間佔領戰略

◎ 張亞柔

中共近期在西沙群島「羚羊礁」啟動大規模填海造陸與設施擴建工程，表面上看似單純的南海工程建設，實際上卻是北京對區域秩序與戰略格局的推進。此行動的意義，已超出單一島礁的範疇，而是對南海安全結構與國際規則發出的挑戰。

首先，從軍事層面觀察，羚羊礁工程是西沙群島整體軍事化的一環，透過填海造陸與設施擴建，原本僅具象徵性存在的礁盤，被轉化為可長期運作的據點。這使解放軍在南海北部的感測、指揮與反應能力大幅進步，與永興島等既有據點形成網狀部署，強化對周邊空域與航道的即時掌控。此種布局的核心目的，並非單純防禦，而是提高對他國軍事與公務船舶活動的壓迫門檻，讓「存在即受監控」成為常態。衛星影像顯示，中國自去年10月起，在具有主權爭議的西沙群島「羚羊礁」（越南稱海參岩），啟動大規模填海造陸與設施擴建，旨在將該島礁改造成具備軍事後勤與部署能力的永久性前哨基地。（取自維基百科）

其次，在法律與敘事層面，羚羊礁工程延續中共一貫的操作模式：用工程事實取代國際法辯論。依照《海洋法公約》，低潮高地與人工島並不產生主權或海域權利，但北京選擇避談法律定位，而是透過長期建設與行政管理，將非法控制包裝成「治理現實」。時間一久，爭議不再被討論，反而被視為既定狀態，國際法被邊緣化，政治敘事凌駕法律規則，這正是中共在南海反覆使用的「先佔再說、久了就算」策略。

再從區域政治角度來看，羚羊礁的填海行動帶有強烈的示範性威嚇效果。對越南而言，這是對西沙主權主張的直接否定。中共刻意利用東協內部立場分歧與集體行動困難，削弱區域國家在主權爭議中的談判籌碼，鞏固北京「由我定義議題、由我決定節奏」的主導地位。羚羊礁的填海行動帶有強烈的示範性威嚇效果。對越南而言，這是對西沙主權主張的直接否定。（路透檔案照）

在國際層次上，南海是全球航運與能源運輸的重要動脈，中共刻意將爭議地物軍事化，迫使域外國家加強軍事存在以維持航行自由，反而提高誤判與衝突的風險。更嚴重的是，這種行為向世界傳遞錯誤訊息：只要擁有足夠的力量，就可以透過工程與軍事手段改寫規則，而不必承擔實質代價。

羚羊礁並不是南海問題中的例外，而是一個清楚的節奏點。它顯示中共對南海的策略，已從象徵性宣示主權，走向空間佔領、制度排他與軍事常態化。世界各國應該警惕的，不是礁盤被填大了多少，而是中共的行為正在反覆測試國際社會的底線：當規則與現實發生衝突時，世界究竟選擇捍衛哪一方。

（作者為自由業）

