古生物研究》西太平洋漸新世有「牙齒」的鬚鯨和濾食鬚鯨的共存

◎ 蔡政修

發現於日本北九州馬島、在漸新世時期帶有牙齒的鬚鯨化石。（取自貼文）

台灣大學生命科學系蔡政修與日本群馬縣立自然史博物館的木村敏之和飯田市博物館的長谷川善和的研究合作，發現了西太平洋首次有早期仍帶有牙齒的鬚鯨和已經利用鯨鬚板濾食的鯨魚共存的證據，此研究文章已經在2024年的1月發表於德國柏林自然史博物館所發行的古生物研究期刊《Fossil Record》。

相近但不同物種共存的話，通常會有不同生態區位區隔（niche partitioning）的狀況，會有如體型大小、攝食方式、食物等不同，或在微環境中有時間和空間上的區隔，如鯨魚有著巨大的體型、需要大量的食物也不意外會有這樣的生態區位區隔的方式來達到共同生存於同一個地方，像是最巨大的藍鯨和長鬚鯨也會有攝食的食物不同的區隔，以避免有高強度的競爭。但我們對於鬚鯨早期生態區位區隔的演化或方式的瞭解極為有限，尤其是早期的鬚鯨們包含了帶有牙齒的鬚鯨類群（也就是被歸為鬚鯨，但卻是利用牙齒來攝食、而不是鯨鬚板來濾食），佔領了現存鬚鯨類群所完全沒有的生態區位。

本研究成果在日本北九州的馬島（Umashima）發現了生存於2千8百萬年前、帶有牙齒的鬚鯨化石，加上之前曾經發現有用鯨鬚板來濾食的鬚鯨，首次證實了在漸新世時期的西太平洋海域有著牙齒的鬚鯨和已經利用鯨鬚板濾食的鯨魚共存的證據。再加上先前蔡政修與北海道足寄化石博物館的合作研究發現同樣在漸新世時期有鬚鯨利用體型大小的差異來達到生態區位區隔的現象，指出鬚鯨們在早期的演化歷史就已經有著不同的方式來避免強度太高的競爭，從而能達到共存。

全球漸新世時期帶有牙齒的鬚鯨和利用鯨鬚板濾食的鯨魚的分布狀況。（取自貼文）

包含了體型最大的藍鯨等鬚鯨類群，早期主要的演化歷史長期以來被認為是在南半球，但生科系蔡政修如這一個研究成果和最近所發表在Current Biology的北半球最古老的鬚鯨都清楚的說明了北半球的海域中也隱藏了先前不為人知的鬚鯨早期演化歷程。不只是在美國和日本，台灣其實也有漸新世時期的地層，我們持續在世界各地的野外和博物館裡的研究工作將會更進一步的理解包含了藍鯨這一個生命史演化中的大謎題。

（作者為台灣大學生命科學系副教授）

文章刊載於台大生科系系網的古生物研究成果文章113年6月3日

