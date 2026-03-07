自由電子報
自由開講》幾何學家的老後算式：當生命自由度變少，如何求出最佳解？

2026/03/07 09:00

◎ 郭冠廷

近期返台學術交流的張德健教授，是國際數學界備受敬重的思想家。他研究偏微分方程、熱核函數與次黎曼幾何等極抽象領域，通常被視為距離生活最遙遠的純理論。然而，真正引人深思的，是他如何讓抽象變得能跨界、能連結、甚至能觸及生活與人。

在一次演講中，他談次黎曼幾何，用了一個極生活化的比喻：「在這個空間裡，你不能像飛機一樣自由移動，只能像汽車一樣沿著道路行駛。自由度有限，但依然有路。」這句話像在談數學結構，也像在談人生，更像是在講台灣的老化現實當長者起床時發現手腳無法像過去那樣自在移動，當家庭照護的彈性因人口結構而被壓縮，當國家政策的財政選項愈來愈窄，所面對的正是自由度減少的問題。

當長者起床時發現手腳無法像過去那樣自在移動，正是自由度減少的問題；示意圖。（圖取自freepik）當長者起床時發現手腳無法像過去那樣自在移動，正是自由度減少的問題；示意圖。（圖取自freepik）

台灣已進入超高齡社會。醫療體系解決疾病，長照體系承接失能，但在疾病與失能之間那段漫長且決定性的生活，卻長期被忽略。正是在這個縫隙裡，世界開始談「健康壽命（healthspan）」而非壽命；談失能曲線，而非年齡；談延後失能，而非延長存活。

老化本質上不是病，而是自由度縮減。體力縮減、行動縮減、社交縮減、情緒縮減。家庭也縮減：子女更少、更忙、更遠。國家也縮減：預算有限、人力有限、制度選項有限。這猶如數學上的「約束最佳化（constrained optimization）」：變數被限制、邊界被鎖定，我們該如何調整參數，讓曲線下的面積（生活品質）最大化？這不是醫療的語言，而是數學的語言；不是悲情的敘事，而是理性的提問。

數學不迴避限制，而是問：有限中還能做什麼？張教授所做的，是在抽象世界裡找路。醫動養所做的，是在現實世界裡找路。國際醫養領域稱之為「延後失能十年」。世界長壽投資圈稱之為「健康壽命」。台灣日常語境裡，則只是「可以自己生活久一點」

陪伴、運動、節慶、社群、藝術、信仰與家庭，往往比血壓、血糖與BMI更能決定一個人想不想活、願不願意動、能不能走出去。醫療處理疾病，長照處理失能，而醫動養所處理的，是那段決定「活得好多久」的中間地帶

台灣的高齡議題，需要從「疾病框架」走向「生活框架」；從「壽命」走向「健康壽命」；從「處置」走向「陪伴」。張德健教授從數學世界提出的問題——在有限自由度下能否找到最佳解——不只是純理論，也是台灣高齡社會正在面對的公共命題。最終問的不是「能活多久」，而是「要活成什麼樣」。

新北市政府針對樹林體育園區周邊2處基地辦理都市計畫個案變更， 未來將打造社會住宅與「醫動養」園區。（城鄉局提供）新北市政府針對樹林體育園區周邊2處基地辦理都市計畫個案變更， 未來將打造社會住宅與「醫動養」園區。（城鄉局提供）

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

