自由開講》幾何學家的老後算式：當生命自由度變少，如何求出最佳解？

近期返台學術交流的張德健教授，是國際數學界備受敬重的思想家。他研究偏微分方程、熱核函數與次黎曼幾何等極抽象領域，通常被視為距離生活最遙遠的純理論。然而，真正引人深思的，是他如何讓抽象變得能跨界、能連結、甚至能觸及生活與人。

在一次演講中，他談次黎曼幾何，用了一個極生活化的比喻：「在這個空間裡，你不能像飛機一樣自由移動，只能像汽車一樣沿著道路行駛。自由度有限，但依然有路。」這句話像在談數學結構，也像在談人生，更像是在講台灣的老化現實。當長者起床時發現手腳無法像過去那樣自在移動，當家庭照護的彈性因人口結構而被壓縮，當國家政策的財政選項愈來愈窄，所面對的正是自由度減少的問題。

台灣已進入超高齡社會。醫療體系解決疾病，長照體系承接失能，但在疾病與失能之間那段漫長且決定性的生活，卻長期被忽略。正是在這個縫隙裡，世界開始談「健康壽命（healthspan）」而非壽命；談失能曲線，而非年齡；談延後失能，而非延長存活。

老化本質上不是病，而是自由度縮減。體力縮減、行動縮減、社交縮減、情緒縮減。家庭也縮減：子女更少、更忙、更遠。國家也縮減：預算有限、人力有限、制度選項有限。這猶如數學上的「約束最佳化（constrained optimization）」：變數被限制、邊界被鎖定，我們該如何調整參數，讓曲線下的面積（生活品質）最大化？這不是醫療的語言，而是數學的語言；不是悲情的敘事，而是理性的提問。

數學不迴避限制，而是問：有限中還能做什麼？張教授所做的，是在抽象世界裡找路。醫動養所做的，是在現實世界裡找路。國際醫養領域稱之為「延後失能十年」。世界長壽投資圈稱之為「健康壽命」。台灣日常語境裡，則只是「可以自己生活久一點」。

陪伴、運動、節慶、社群、藝術、信仰與家庭，往往比血壓、血糖與BMI更能決定一個人想不想活、願不願意動、能不能走出去。醫療處理疾病，長照處理失能，而醫動養所處理的，是那段決定「活得好多久」的中間地帶。

台灣的高齡議題，需要從「疾病框架」走向「生活框架」；從「壽命」走向「健康壽命」；從「處置」走向「陪伴」。張德健教授從數學世界提出的問題——在有限自由度下能否找到最佳解——不只是純理論，也是台灣高齡社會正在面對的公共命題。最終問的不是「能活多久」，而是「要活成什麼樣」。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

