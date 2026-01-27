名家分享～老波》民眾黨版軍購預算 說不通又死抓「關鍵8席」不放

民眾黨如果真的要提自己的版本，好歹要花時間做些功課，真正了解國防部的需求，去理解國防部的作需文件、系統分析、期程工項….等等，而不是憑感覺亂寫。

◎ 老波

黃國昌說編列1.25兆元軍購特別預算，相同金額可以購買300–400台F-35，或是80艘大鯨級潛艦。

這種敘事法基本上就是紅媒幾十年來在用的營養午餐計價法

民眾黨立法院黨團開「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會。（資料照）任何一個跟台灣一樣大小的國家，都不會去買400台F-35或是80艘潛艦，就像我們不會有人要讓學生一天吃10份營養午餐，這種比較完全沒有意義。

把一個應該認真討論，應該從整體設計思維出發的公共政策，當成是在菜市場賣菜。

假設今天我有500美金可以請一位女士約會，可能會花200在她的餐點上、100在飲品與甜點、100花在她舒適的交通工具、剩下 100在一些鮮花、即興活動、或是臨時狀況。整體下來有個完美的體驗，達成這次約會的目標。

結果另外有人跑過來說，no no no，500塊可以買8份龍蝦餐！

是…….你數學很好，但是…….我是來約會，你當我來參加龍蝦大胃王喔？你有病是不是？

以國防籌獲方式來說，你的約會戰略目標是在一個晚上內，創造高品質並且難忘的互動體驗，建立信任與好感，讓關係有延續的可能。

國防部特別條例的完整規劃，包括「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「AI輔助與C5ISR系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」等七項。（資料照，取自國防部發言人臉書） 接下來你需要考慮作戰情境，像是選擇接戰區域，然後事前要準備（訂位 & 規劃動線），中段要執行（吃飯聊天活動銜接），最後要能安全收尾，留下後續聯絡的空間。

在這整個過程中，你需要所有系統的互通性，讓你每個環節之間能順利接上，而不是吃完飯就冷掉。要有辦法撐住作戰的節奏，不是一下子所有約會的笑話一次都打光，然後還要想作戰的生存力，也就是說，萬一出現尷尬、交通延誤、或任何突發狀況，你整個晚上有沒有辦法延續任務。

也就是說，這次約會不是單一項目花了多少錢，而是整個能力組合能不能一起運作。

你有沒有合適的核心能力、支援系統、指揮偵測、延伸能力，還要有足夠的備援和風險管理，並且要依分階段設計，像是你一開始要先建立安全感，然後氣氛，節目、強化印象、收尾等。

當然，黃國昌在落下這些不知所云的廢話之後，隨即公布了民眾黨版本的國防條例。先不說為什麼立法委員不去審預算而是去提預算，這種非常不嚴謹的提案基本上證實老波上面所講的。

整件事情給我的感覺，就像是一個處男從網路上抄來其他人寫的約會攻略，沒有融會貫通，就只挑自己覺得夠省錢夠爽的項目，以為來約會付個牛排錢就了事了

民眾黨團與行政院特別預算條例之差異比較。（取自王定宇臉書） 「反正大概就吃飽了嘛!我跟你說 ~其實這些甚麼氣氛、儀式感，都是店家和戀愛產業鏈弄出來的噱頭，我從來不信這個。你這樣太拜金」

民眾黨如果真的要提自己的版本，好歹要花時間做些功課，真正了解國防部的需求，去理解國防部的作需文件、系統分析、期程工項….等等，而不是憑感覺亂寫。

這些要去哪裡了解? 喔喔，就是國防特別條例進入程序，你在國防委員會就可以依程序問的到了呀，這麼直接的方式你又不作，到底在瞎忙什麼?

國防部臨時記者會，國防部戰略規劃司司長黃文啟說明軍購事項。（資料照） 講句直接的，國民黨都已經想下車了，民眾黨還死賴在舞台上，抓著這齣「關鍵8席」的最後戲碼。

本文經授權轉載自老波 the No-Filter Generalist 臉書

