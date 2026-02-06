自由電子報
自由開講》中國用語成滲透戰線？國台辦急洗白：只是「正常交流」

2026/02/06 08:30

◎ Lin

日常語言掀論戰 文化界線成新戰場

民進黨秘書長徐國勇11日指出，台灣社會在日常生活中不自覺使用中國用詞，看似微不足道，卻可能成為文化滲透的起點，引發關注。對此，中國國台辦則回應稱，相關現象屬於「正常、自然的文化交流」，試圖淡化爭議。

從「青提」到簡體字　用語爭議浮上檯面

在兩岸關係持續緊張的背景下，台灣社會對中國用語的敏感度升高。近期基隆一間甜品店因將綠葡萄商品命名為「青提」，以及百貨販售簡體字作業袋，接連引發輿論討論，部分民眾質疑是否已構成文化滲透。位於基隆市的「四蒔甜點」近期因店家將綠葡萄系列產品以「青提」命名，被部分網友認為使用中國用語引發輿論討論。（圖擷取自四蒔甜點臉書）位於基隆市的「四蒔甜點」近期因店家將綠葡萄系列產品以「青提」命名，被部分網友認為使用中國用語引發輿論討論。（圖擷取自四蒔甜點臉書）

國台辦反咬去中國化 政治解讀再現

國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，相關爭議頻繁出現，源於民進黨政府推動「去中國化」，刻意割裂兩岸歷史文化連結，並誤導台灣民眾。她進一步批評，民進黨推動所謂「台獨課綱」、調整教材用語與路名，卻反過來將台灣社會使用中國用語渲染成文化滲透，甚至與台灣主體性掛鉤。

北京論述：文化同源、交流正當

朱鳳蓮重申，兩岸民眾同屬「中華民族、中華文化」，是最大的「公約數」，並宣稱大陸將持續推動兩岸文化交流合作，共同弘揚中華文化，淡化政治意涵

台灣立場：警覺滲透 主體性不能模糊

另一方面，民進黨中國部11日舉行「和平繁榮．民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」結業式，徐國勇在致詞時提醒，戰略思維不只存在於政策層次，更應落實在日常生活中，對看似細微的用語變化保持警覺徐國勇在致詞時提醒，戰略思維不只存在於政策層次，更應落實在日常生活中，對看似細微的用語變化保持警覺。（資料照）徐國勇在致詞時提醒，戰略思維不只存在於政策層次，更應落實在日常生活中，對看似細微的用語變化保持警覺。（資料照）

整體觀察：語言不是中立　文化也是戰場

整體而言，這場「中國用語」爭議，反映的不只是語言習慣之爭，而是兩岸在政治、制度與價值上的結構性差異。北京試圖將爭議包裝為單純文化交流，台灣則強調主體性與風險意識；在高度對立的情勢下，語言早已不只是溝通工具，而成為認同與影響力競逐的前線。

（作者為研究生）

