自由開講》國民黨為何與台灣難以共榮？

2026/01/27 16:00

◎ 黃清龍

藍白聯手在程序委員會挾人數優勢，第十度封殺1.25兆國防特別預算。（資料照）藍白聯手在程序委員會挾人數優勢，第十度封殺1.25兆國防特別預算。（資料照）

台美關稅談判結果，工商界一片叫好，老對手韓國急得跳解，國民黨卻跟著對岸大聲唱衰；於此同時，因應共軍不斷武嚇，賴政府提出的「1.25兆軍購特別條例草案」，連美國駐台代表都說了「自由不是免費」這樣的大白話，國民黨還是不買帳，第十度封殺

台美關稅+雙邊投資+軍事合作，是台灣以「全球供應鏈樞紐地位」換取「美台經濟安全一體化」的戰略成果，藍營卻跟著中共一鼻孔出氣；國民黨與台灣到底出了甚麼問題？

解答這個疑問，要從「民進黨與中華民國」、「國民黨與台灣」這兩個組合進行比較分析。

一、民進黨與中華民國：從否定→工具化→事實性共存

民進黨創黨時，本質上是反體制、反威權、反黨國，視中華民國為外來政權、殖民體制，主張「台灣主權未定」，支持台獨建國。轉折的關鍵在於李登輝路線+1996總統民選，從此，中華民國不再只是國民黨的中國政權，而成為民主台灣的政治載體

陳水扁執政之後，採取策略性承認+事實性擁抱，不否定中華民國，把中華民國「台灣化+去中國化」。到了蔡英文時代，路線已經非常清楚，完全以中華民國體制執政，並以「中華民國台灣」自我定位。至此，民進黨已完成與中華民國的事實性和解。這種和解不是情感認同，而是政治上、制度上、現實上全面接受

二、國民黨與台灣：從統治者→本土化→路線斷裂未完成

1949年來台的國民黨，本質上是中國內戰失敗的政權，視台灣為「反共基地」、一個暫居之所，這造成國民黨與台灣社會之間原始裂痕極深。到了李登輝時期，嘗試讓國民黨台灣化，核心工程有兩條，即「中華民國台灣化」與「國民黨本土化」

但李登輝路線在國民黨內遭到頑強抵抗。2000年李登輝被開除黨籍後，連戰、馬英九重拾「一個中國」框架，強化與北京互動，國家想像重新向「中國正統」靠攏，結果是國民黨與台灣主流認同漸行漸遠。

相對於民進黨能與中華民國和解，國民黨卻難以與台灣共融，原因在於民進黨和解的對象是一個已民主化的國家體制，一個可被重新詮釋的國號與憲政，和解成本相對低。國民黨要和解的則是它在台灣的威權統治歷史：二二八與白色恐怖、外來政權形象、中國正統敘事，等於要國民黨自我解構放棄「中國代表權」的歷史榮耀，因此難度極高。

國民黨難以與台灣共融的原因在於，它要和解的是其在台灣的威權統治歷史；示意圖。（資料照）國民黨難以與台灣共融的原因在於，它要和解的是其在台灣的威權統治歷史；示意圖。（資料照）

三、北京成為國民黨轉型的最大障礙

民進黨與中華民國和解，不需要外部批准，但國民黨若徹底台灣化，卻將面臨失去北京支持、兩岸話語優勢消失的困境。因此國民黨長期採取的策略是語言模糊、論述矛盾、身分游移，至今尚未真正完成「以台灣作為中華民國政治主體」的轉向

國民黨這樣的困境，在近十年來隨著中國對台政策轉硬，加上美國挺台加溫，迫使台灣政黨選邊站，尤為突出。民進黨越來越親美，因為美國提供「安全保證」、「民主價值」及「國際空間」。所以民進黨親美不是選擇，而是結構必然。

反觀國民黨，長期的核心訴求是：兩岸溝通者、和平管理者。問題是美國不需要國民黨來當中介，另方面美台關係主軸已被民進黨掌握。在這種結構下，國民黨若不靠中，將完全失去兩岸角色，國民黨的國家定位於是轉向中國尋找。

但國民黨這種戰略邊緣黨的生存策略，不可能不付出代價。自鄭麗文上任後，積極向對岸表達盡快恢復「國共論壇」及安排「鄭習會」，傳出中共提出三項具體要求，包括不能讓軍購預算通過，對台灣「統一後」的制度安排要有明確立場，以及不能支持和美國的供應鏈合作

倘以上訊息屬實，就解答了國民黨為何在台美利益重疊時選擇唱衰，以及它難以與台灣共榮的原委了。

國民黨主席鄭麗文（左）上任後，積極向對岸表達希望盡快安排「鄭習會」的訊號。（資料照、路透，本報合成）國民黨主席鄭麗文（左）上任後，積極向對岸表達希望盡快安排「鄭習會」的訊號。（資料照、路透，本報合成）

（作者為信民協會理事長）

