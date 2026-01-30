自由電子報
自由開講》中共升高威脅 台灣豈能放下盾牌

2026/01/30 15:00

◎ 張亞柔

當今兩岸關係緊張，國防投資早已不是「要不要做」，而是「什麼時候做」的問題。真正殘酷的地方在於，安全不是即時兌現的商品，而是需要長期累積的能力。一旦錯過關鍵時間點，代價往往不是多花錢，而是根本來不及補救。

國民黨、民眾黨立委27日聯手在程序委員會挾人數優勢，第十度封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」，排入30日的立法院會報告事項議程。（資料照）國民黨、民眾黨立委27日聯手在程序委員會挾人數優勢，第十度封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」，排入30日的立法院會報告事項議程。（資料照） 如果今天選擇不投入防衛建設，風險並不會因此維持不變，而是會隨著時間被放大。中共的軍力、聯合作戰能力與灰色地帶操作本來就持續進化，一旦台灣的防衛能力出現落差，對岸就更容易形成「窗口判斷」，認為台灣在某一階段特別脆弱、特別適合施壓或冒進。

這種冒進未必一開始就是全面戰爭，而可能是更激進的封鎖、奪島、聯合軍演轉實戰，或以軍事壓力逼迫政治讓步。等到社會開始意識到「真的不對勁」時，所需補強的早已不是單一裝備，而是整個體系與信心，時間卻往往不再站在防守者那一邊。

國防投資真正降低的，是「被中共誤判為可快速得手」的風險。當反登陸、反裝甲、精準火力與機動化、分散化的作戰能力成形，任何軍事行動都必須面對長期消耗、重大傷亡與高度不確定性。這會迫使對岸在每一次升高行動前反覆計算，讓「動武」從政治工具變成高風險賭局。

換句話說，投入並不是為了挑釁，而是為了讓對方不敢輕易下注。只要中共無法確定能以低成本達成目的，衝突被啟動的機率就會實質下降。

中共不斷以軍演、戰機艦繞台、法律戰與經濟脅迫升高壓力，另一方面卻指責台灣強化防衛是「破壞和平」。這種論述的本質，是典型的威權脅迫：先拿刀逼近，再責怪對方為何拿起盾牌阻擋？

自由開講》中共升高威脅 台灣豈能放下盾牌中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

 真正破壞現狀的不是防衛投資，而是持續用武力與恐嚇改變他人選項的行為。把受威脅者的自保行動說成問題本身，只是為了替施壓合理化。

防衛能力不是臨時抱佛腳的工程，而是需要在還有選擇權的時候完成。等到風險真正失控，所謂的「省錢」、「克制」都會變成最昂貴的錯誤。國防投資，今天不做，明天後悔就來不及了。

當中共處心積慮地壓迫台灣、試圖塑造「台灣不敢準備」的心理時，持續而理性的防衛投資，正是拒絕被推向深淵的唯一方式。這不是為了戰爭，而是為了確保，戰爭永遠不會被輕易啟動。

（作者為自由業）

