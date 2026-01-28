自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

許美華頻道》川普拿韓祭旗 藍白還要擋關稅與軍購嗎？

台灣談到的台美關稅協議，條件比南韓還要好。「15%不疊加，比照競爭對手日韓歐盟；台灣成為全世界第一個在美國232國安條款下，拿到包括半導體戰略產業的最惠國待遇；更重要的是，之前因為沒有簽FTA、陷入困境的台灣傳統產業，20-25%的高關稅一次通通降到15%，跟日韓拉齊。」
許美華頻道

許美華頻道

2026/01/28 10:30

◎ 許美華

大家都看到了吧？因為南韓國會拖延擺爛，川普直接把韓國關稅從15%加到25%！去年7/30談好的韓美15%協議，南韓國會拖到現在都還沒通過，川普火大，直接發文點名南韓汽車、木材、藥品和其他所有互惠商品，關稅從15%提高到25%。

美國總統川普宣布韓國關稅從15%提高至25%。（法新社檔案照）美國總統川普宣布韓國關稅從15%提高至25%。（法新社檔案照）一早起來收到surprise的南韓青瓦台大驚，李在明已經緊急派特使直飛華府了。川普拿南韓祭旗，威嚇效果當然不是只對南韓，也是殺雞儆猴，做給不識相的其他所有人看，包括被藍白掌控的台灣國會。

再複習一次，台灣談到的台美關稅協議，條件比南韓還要好。「15%不疊加，比照競爭對手日韓歐盟；台灣成為全世界第一個在美國232國安條款下，拿到包括半導體戰略產業的最惠國待遇；更重要的是，之前因為沒有簽FTA、陷入困境的台灣傳統產業，20-25%的高關稅一次通通降到15%，跟日韓拉齊。」台美關稅協議拍板，15%不疊加，比照競爭對手日韓歐盟；台灣成為全世界第一個在美國232國安條款下，拿到包括半導體戰略產業的最惠國待遇。（圖取自美商務部長盧特尼克X）台美關稅協議拍板，15%不疊加，比照競爭對手日韓歐盟；台灣成為全世界第一個在美國232國安條款下，拿到包括半導體戰略產業的最惠國待遇。（圖取自美商務部長盧特尼克X）

不用有小叮噹的時光機，我現在就可以告訴大家：「這次台美關稅協議，就是台灣一次拯救傳統產業、半導體再次整軍升級，千載難逢的歷史機遇。」台灣不是一直說好想贏韓國嗎？現在機會來了！

再說一下，這次台美關稅談判，受益最大的傳產族群，自己站出來跟藍白對抗吧自己的產業自己救，不要等到為時已晚再來哭天搶地，沒有人會同情你們的。至於台灣國會，所有阻擋這次台美最惠國關稅協議跟國防預算的藍白立委，都是台灣的歷史罪人，地獄等著你們。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書