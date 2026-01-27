名家分享~趙曉慧》習近平的史達林時刻

這就像當年毛澤東晚年的「林彪時刻」，習近平雖然拔掉了大將，但換來的是一個失能的官僚系統。官員們因為害怕捲入內鬥，會選擇集體「躺平」，沒人敢針對經濟困境做決定。

◎ 趙曉慧

習近平掀起拔掉張又俠這麼激烈的內鬥，這不僅是個人恩怨，更是一個政權進入「史達林式」清洗階段的訊號。

這種在權力核心內部的劇烈震盪，接下來肯定會引發社會控制與經濟管制的同步升級，這只會讓原本就疲軟的中國經濟徹底雪上加霜。

請繼續往下閱讀...

習近平（中）掀起拔掉張又俠（右）這麼激烈的內鬥，這不僅是個人恩怨，更是一個政權進入「史達林式」清洗階段的訊號。（美聯社檔案照）（1）中國進入「特務政治」

習近平現在唯一的安全感，只剩下王小洪領導的公安體系與那套海量數據監控了。為了防堵張又俠所代表的太子黨、軍隊舊勢力反撲，中共會不計代價利用 AI 進行更嚴密的監控。

「穩定壓倒一切」會直接扼殺私營企業的活力，因為當企業家隨時可能因為「不夠表忠」就被調查時，資本唯一的路就是加速外逃。

（2）中國經濟轉向「戰時體制」

習近平在內鬥後急於鞏固正當性，很可能會以「國家安全」為名實施類戰時管制。這包含對糧食與能源的統一調度，甚至是財政集權。

為了填補地方債務大洞與軍隊重建的開支，中央會更直接地干預地方財政。

問題是，這些資源會被優先撥給軍警體系，而不是拿來刺激民間消費，這只會讓中國陷入更深、更難救的通縮黑洞。

（3）金融鎖國

隨著軍權裂解與政變傳聞，資金對人民幣資產的信心已經快崩盤了。

接下來，北京預計會實施更嚴厲的跨境資金審查，甚至對那些「政治不忠誠」的家族進行財產沒收或凍結。

這種高度的不確定性，會讓外資（FDI）進一步萎縮，引發外企全面性地撤離中國。

中共權鬥的不確定性，會讓外資（FDI）進一步萎縮，引發外企全面性地撤離中國。（彭博檔案照）

✅ 結論

治理癱瘓，必定帶來政權與國家的崩潰。

這就像當年毛澤東晚年的「林彪時刻」，習近平雖然拔掉了大將，但換來的是一個失能的官僚系統。官員們因為害怕捲入內鬥，會選擇集體「躺平」，沒人敢針對經濟困境做決定。

1972年毛澤東（左）晚年和美國總統尼克森（右）會面。（美聯社檔案照） 這就是中國在 2026 年的現實：進入了一種「無增長的極權主義」。在沒有經濟果實可以分配的情況下，只靠武力與監控來維繫，這就是政權走向崩潰的標準路徑。

至於台灣，當中國的國力正在呈現物理性地縮減、自由落體般的墜落，我們只需要專注於強化與美日合夥人的聯繫，時間自然會站在台灣這一方。

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法