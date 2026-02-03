自由電子報
自由開講》嚇阻中國再加碼！美眾院拍板逾720億軍援貸款

2026/02/03 10:00

◎ Jia

美國重磅出手　強化台海嚇阻力道

美國聯邦眾議院14日高票通過相關法案，明確展現對台安全承諾。法案內容包括向台灣提供3億美元（約新台幣95億元）的「外國軍事融資」（FMF），以及高達20億美元（約新台幣632億元）的貸款與貸款保證，總額逾720億元新台幣，目的在於強化台海防禦與嚇阻中國的軍事冒進。

壓倒性表決　印太戰略資金全面啟動

綜合媒體報導，眾院以341票贊成、79票反對，通過「2026財政年度金融服務、一般政府、國家安全、國務院及相關計畫撥款法案」。該法案被視為美國在印太地區對抗中國影響力的重要資金基礎，也為美台及盟友合作提供關鍵後盾美國聯邦眾議院14日通過撥款法案，對台灣提供3億美元外國軍事融資（FMF），及20億美元貸款與貸款保證，用於強化台海嚇阻力。（中央社資料照）美國聯邦眾議院14日通過撥款法案，對台灣提供3億美元外國軍事融資（FMF），及20億美元貸款與貸款保證，用於強化台海嚇阻力。（中央社資料照）

點名中國威脅 軍援台灣成核心重點

眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」指出，法案明確將台灣列為安全重點，透過FMF與貸款機制，協助台灣投資國防、提升不對稱戰力，以因應中共持續升高的軍事壓迫與灰色地帶行動。

全面圍堵中共 反制惡意影響不手軟

除台灣外，法案也撥款4億美元給「對抗中國影響基金」，反制中共在全球的惡意擴張，並提供18億美元支持美國在印太地區的國家安全利益。此外，法案編列3590萬美元給美國在台協會（AIT），並向菲律賓提供1億美元外國軍事融資，展現區域聯防布局。法案編列3590萬美元給美國在台協會（AIT），並向菲律賓提供1億美元外國軍事融資，展現區域聯防布局；AIT處長谷立言。（資料照）法案編列3590萬美元給美國在台協會（AIT），並向菲律賓提供1億美元外國軍事融資，展現區域聯防布局；AIT處長谷立言。（資料照）

美方直言：必須搶時間阻止衝突發生

特別委員會主席穆勒納爾強調，過去一個月台灣不僅承受大規模網路攻擊，也面對解放軍侵略性軍演。法案不僅延續既有對台軍售，更要求「緊急向台灣提供武器」，以遏制2027年及其後可能爆發的衝突，說法直接點名中共軍事威脅。

整體觀察：美國戰略清晰 北京警訊升高

整體而言，此次法案不僅是單純的軍事融資，更是美國對中國發出的明確戰略訊號台海安全攸關印太穩定，美國不會坐視中共改變現狀。隨著美方資源與政策同步到位，北京對台軍事恫嚇的空間正被持續壓縮，台海嚇阻力道明顯升級。

（作者為研究生，大陸相關方面研究）

