評論 > 投書

自由開講》藍白別用「欠薪」綁架國防投資

2026/01/29 09:30

◎ 再米

藍白用「暫緩列案」把國防特別條例擋在門外，理由則轉向「軍人欠薪」，要求「先加薪、再審國防」；軍人值勤示意圖。（資料照）藍白用「暫緩列案」把國防特別條例擋在門外，理由則轉向「軍人欠薪」，要求「先加薪、再審國防」；軍人值勤示意圖。（資料照）

當立法院用「暫緩列案」把國防特別條例擋在門外，誰在欠誰？欠的不是某個政黨面子，而是台灣的嚇阻時間與官兵的信任。行政院提出上限1.25兆的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，規劃2026至2033年以特別預算籌獲精準火砲、遠程打擊、防空反彈道與反裝甲、無人載具及反制系統、AI與C5ISR、作戰持續量能等七大類，目的很清楚：用重層攔截網打造「台灣之盾」，加速擊殺鏈，並以非紅供應鏈厚植國防產業

此一架構並非史無前例，過去也有因應威脅、以特別條例加速建軍的前例；差別在於，這一次面對的是更密集的灰色地帶侵擾、更短的預警時間與更迫近的封鎖想定

國防部並非避談：已赴立院以機密方式專報，會後把可公開的規劃說明資料交給立委；軍售在美方正式知會國會前不便公開，是慣例與程序，不是拒絕監督。能說的已經說、該保密的依法保密，接下來該做的是——把案子送進委員會，開始逐項審查，因為採購有交期、產能與價格窗口，越拖越貴、越拖越晚，最後被迫「用時間買風險」。

但藍白仍以程序戰反覆「暫緩列案」，讓條例無法付委。理由則轉向「軍人欠薪」：拿《軍人待遇條例》志願役加給調高至每月3萬元的爭議，喊出「欠薪第20天」，要求「先加薪、再審國防」。問題在於，待遇如何落地、財源如何評估、是否牽涉憲政分際，正該透過制度協商解決；把它綁成擋案扳機，只會把「支持國軍」偷換成「支持某一套政治條件」，也把「監督」偷換成「封殺」。

官兵需要的不只是加給，還需要裝備、訓練、後勤、指管通情與無人化量能；把國防縮成一張支票，才是真正的輕慢國軍。如果在野黨真心要替官兵爭取待遇，路徑很清楚：要求行政院提出財源與配套、必要時提追加預算或分年落地方案，並在委員會公開質詢、逐條審議；行政院若主張違憲，也應把理由、影響與替代方案攤在陽光下接受檢驗。

反覆擋案既不會讓加給立刻入帳，反而讓國防投資停擺，把代價轉嫁給同一批官兵。更矛盾的是，一方面用「不清楚」拒絕付委，一方面又宣稱要「自提版本」；一方面說要守程序，一方面又能引用「急迫」之名推動部分新興計畫先行審議。若可公開部分都能在委員會公開問、涉密細節都能在機密會議問，為何偏要把案子鎖在門外，讓社會只剩口號對決、讓黑箱永久存在？

民眾黨立院黨團27日召開記者會公布，民眾黨版國防特別條例將總額上限訂為新台幣4000億元，且採取1年1期方式編列，每年都需經立法院同意。（資料照）民眾黨立院黨團27日召開記者會公布，民眾黨版國防特別條例將總額上限訂為新台幣4000億元，且採取1年1期方式編列，每年都需經立法院同意。（資料照）

真正的監督，是讓案子進委員會：可公開部分公開審、涉機密部分機密審；逐項追問分年期程、軍購商購自製比例、驗收稽核、反紅供應鏈與成效指標；必要時以附帶決議設定里程碑與定期報告，甚至分段解凍，把每一塊錢都放在陽光下。立法院可以很硬，但不能先把門焊死。

中共的威脅不會等我們吵完。請立刻讓國防特別條例付委，讓監督回到制度、讓國安回到專業；也請停止用「欠薪牌」綁架國防投資。台灣的安全，不能再被卡在議程表的空白格裡。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

