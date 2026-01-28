自由開講》政府跨域治理新模式 健康是國家氣候行動軸

◎ 周麗芳

總統賴清德主持氣候變遷對策委員會第6次委員會。（總統府提供）

總統府「國家氣候變遷對策委員會」甫於22日召開第6次委員會議，賴清德總統強調，政府將致力「減碳顧企業」、「淨零救地球」兩大關鍵方向，並在環境永續基礎上，促進國民健康，要讓世界看見一個更堅韌的台灣。環境部長彭啓明與衛福部長石崇良旋即於26日召開「雙部長聯席會議」，首度邀請總統府「國家氣候變遷對策委員會」與「健康台灣推動委員會」成員，就氣候與健康議題進行研商，開啟政府跨域治理新模式，值得肯定。

氣候變遷威脅全球，台灣自是無法倖免。根據世界經濟論壇（WEF）所公布的「2025年全球風險報告」，未來十年，全球所面臨的十大風險，主要聚焦在環境、科技與社會問題。其中，環境風險最為嚴峻，囊括十大風險的半數，而「極端氣候」高居全球風險首位，威脅人民健康至鉅，亟需審慎因應與事先防範。

請繼續往下閱讀...

極端氣候對健康的衝擊，來自於一連串的危害事件與暴露路徑，包括空氣污染、颱風、洪水、土石流、酷熱、嚴寒、蟲媒傳染病、氣候敏感型疾病、精神與心理健康等。氣候對健康的危害程度，將因多重危害同時發生或接連發生而加劇。

回顧2025年，台灣氣候危害歷歷在目，各方自當嚴陣以待。七月丹娜絲颱風重創雲嘉南，颱風剛停歇，豪雨又肆虐，政府特制定「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，並編列特別預算600億元支應。九月樺加沙強颱造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成嚴重災情與人員傷亡，醫護英雄不眠不休搶救傷患，中央政府亦迅速於花蓮縣光復鄉成立前進協調所，鏟子超人則由各地湧入災區協助復原，彰顯台灣民眾的韌性與熱情。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，有很多房子都被埋在沙土下。（資料照）

有鑑於此，強化醫療韌性為賴清德總統「健康台灣」國政願景的核心基礎工程。總統府「健康台灣推動委員會」陳志鴻副召集人更不斷呼籲：氣候危機，就是健康危機！醫療機構是面對氣候風險的第一道，也是最後一道防線！強化醫療韌性，刻不容緩！唯有投資醫療韌性、培育專業人力、導入智慧科技、落實綠色永續，方能降低氣候衝擊。而今，政府大刀闊斧啟動五年489億元的「健康台灣深耕計畫」，即在強化醫療韌性，保障健康生命。

台灣氣候與健康的跨域治理新模式，契合國際氣候行動前沿。聯合國於2024年第29屆氣候峰會（COP29）提出「氣候變遷與健康特別報告：健康就是氣候行動的論點」，強調：我們的健康不容商議！各國當強化醫療體系的氣候韌性，邁向以人為本、與自然共生的調適戰略。2025年COP30，聯合國再度提出「健康與氣候的社會參與特別報告」，呼籲：因應氣候變遷是對生命的承諾，健康則是解決對策的核心；各國當致力健康公平與氣候正義，共同建構韌性、永續與公平的醫療體系。

面對極端氣候的威脅，政府跨域治理新模式是走在正確的道路上，期許政府以健康為國家氣候行動軸心，縝密規劃迎戰風險，並帶動公私部門橫向與縱向的合作聯防，共同強化醫療韌性、守護健康台灣！

2025年COP30重點是全球調適目標與指標訂定，環境部表示將密切關注，並納入調適計畫及方案檢討修訂。（資料照）

（作者為國立政治大學財政學系教授、衛福部全民健康保險會主任委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法