研之有物》臺灣地熱在哪裡？看科學家如何建模地下世界，探勘最深層的能源寶藏（上）

自2022年6月中央研究院與台灣中油簽署「綠能發展合作備忘錄」，持續為國內的能源轉型做出貢獻，期望藉由發展具有基載電力特性的地熱發電，朝低碳社會邁進。中央研究院「研之有物」專訪院內地球科學研究所李建成研究員，他將告訴我們地質學家如何利用科學模型找尋地熱熱源，而臺灣還有什麼地方有地熱資源可以開發。

看透地下的祕密：地熱探勘技術

中研院地熱研究團隊正在進行地質調查，記錄地層位態、裂隙分布與應力方向。

圖｜中央研究院什麼樣的條件會有地熱能？

地熱能，是指由地球自然產生的熱能，來自於地球形成時的熱以及地球內部的放射性元素衰變。跟化石燃料相比，地下的熱要幾百萬年才會衰退，對人類來說是永續的資源。

越往地球的內部深入，溫度就會越高，溫度隨深度的變化曲線稱之為「地溫梯度」。一般狀況下的地溫梯度，只要往地方深入1公里，就會升溫約30°C，意謂著人們只要往地下鑽得夠深，就能取得足以發電的熱能。

然而，目標深度越深，需要的探勘、鑽井與發電的難度與成本就相對越高，因此人們會傾向選擇地溫梯度上升較快的「地熱高區」，以使用較淺層的地熱能。最常見的地熱高區就是火山活動地區，受到地下岩漿庫加熱，在3 公里以內的深度即可有足以發電的熱能，甚至只要1~2公里深度就能達到足夠的溫度。

環太平洋火環帶是世界上主要的地熱高區所在，全球地熱發電裝置容量最高的前幾名國家地區集中於此處。臺灣亦位於此地區，大屯火山、龜山島因底下仍有岩漿庫活動，使得地表有許多溫泉，極具地熱潛能，然而因為火山帶有酸性，需要克服酸蝕問題。

「不過，另一種情況是藉由斷層將深層地熱帶到地表附近。」中研院地球所李建成研究員告訴我們，當板塊作用使地下具有壓力較大的熱液，也會透過大型斷層構造，從5公里或更深的地方，藉由斷層的裂隙往上移動到地表。

例如日本中央構造線附近的三波川帶，其沿線也有許多知名的溫泉，代表其具有一定的地熱潛能。而在臺灣，接近中央山脈的大型斷層帶，西半部由北從烏來、東埔一直到寶來，加上東半部的清水、瑞穗等地，皆屬於以斷層帶類型為主的「非火山地熱高區」。

這類地區的優點是沒有火山地熱區常有的酸蝕問題，但相對因溫度較低而產能較少。根據中研院資料，宜蘭平原地下8～12公里目前推論為「非火山地熱高區」，熱源來自龜山島下岩漿庫，以及蘭陽平原南側火成岩侵入作用。

宜蘭紅柴林-員山地區，「員山一號井」位置（紅點處）。中油於蘭陽溪北岸鑽有一口深層地熱研究探測井（目標 4.5 公里深），期望未來建立地熱開發區。

圖｜中研院地熱研究團隊，研之有物重製只有溫度高還不夠！還要有水才有用

地熱發電不只需要「熱」，還要有「水」，我們需要很熱的水蒸氣來推動渦輪發電機。因此適合發電的地熱區，需要有可以透水的岩層，或是岩層中具可透水的裂隙，讓熱水或蒸氣可以通過、儲存，並且要有封閉的蓋層或是斷層「鎖」住這些熱水，才具有發電潛能。

李建成說：「其實宜蘭地區蠻特別的，常常在平原區有一些熱水湧出。」以紅柴林-員山地區為例，在先前國家型能源計畫已有初步調查資料，知道這裡應該具有地熱存在，不過受限於資料還不完整，目前還未清楚地下構造與熱源的分布狀況。李建成研究員表示只要對此地區有更充分、結合新技術的地質調查，若找到深處的熱源，未來大有可為！

地球科學這時就派上用場了，如果利用地球物理的「大地電磁法」探勘，利用量測大地自然電場和磁場的變化，探勘地下岩石的電阻分布，由於水會降低電阻值，若知道哪邊是「低電阻區」，就代表那區很可能有我們需要的熱水。

員山一號井使用大地電磁法，進行地熱資源環境調查，找尋適合發展地熱的「低電阻區」（紅色），代表可能富含高溫熱水的潛力地帶。

圖｜中研院地熱研究團隊，研之有物重製 透過不同的儀器與分析方式，我們可以知道深度在3公里內、1公里內等不同範圍與尺度的電阻分布情況。然而上述低電阻的資料常有不確定性，比如鄰近的高壓電纜線就很容易影響觀測資料品質，因此中研院地球所一方面嘗試克服人為干擾的資料分析，同時也進一步以其他調查方式了解當地的地下構造以利相互比對，首先就是以「地震波」來輔助調查。

