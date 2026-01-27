沈榮欽國際視野》國會延宕，川普調高韓關稅 台灣應警愓

當初台美達成協議時，即使兩國並非正式友邦，台灣依舊獲得最惠國待遇，而且在半導體領域達成優異的談判成果，引發韓國上下憂心將在半導體領域落後台灣。李在明因此保證，將和美國重新協商，韓國半導體產業獲得的待遇，必定不亞於台灣。不料言猶在耳，新的半導體協議尚未達成，已經因為國會行動緩慢遭到川普報復。

◎ 沈榮欽

川普今天（1/26）以韓國國會遲遲未通過去年與美國談定的貿易協定為由，將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。這樣一來，韓國在美國市場上，相對於同樣是15%的日本與台灣，都將處於劣勢。

美韓是在2025年7月30日達成協議，美國同意將進口自韓國的商品關稅降至15%，以換得韓國3500億美元的投資承諾。韓國表示，其中2000億美元為現金投資，另外1500億美元則用於造船合作。

美國總統川普（左）於1月26日宣布，由於南韓國會尚未落實貿易協定，將把關稅從15%提高到25%。（法新社檔案照）川普不滿的是韓國國會的速度，他表示，貿易協定對美國非常重要，在每一項協定中，美國都迅速行動，根據協議內容降低美方關稅，當然也期望貿易夥伴採取同樣做法。川普認為韓國國會5個多月未通過審核，行動過於遲緩，而加以報復，不過川普並未明言 25%將於何時開始實施。

台灣需要小心的是，台美之間的協議，雖然有部分以MOU的形式，在雙方共同默契下，不需要國會同意，但是仍然有部分協議內容，需要經過立院審核。

台美關稅敲定日前簽署MOU後，AIT執行理事藍鶯（左起）、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢等人合影。（資料照，取自盧特尼克社群X）

要注意的是，儘管台灣達成的貿易協議令韓國艷羨，但是當時藍白疑美論高漲，集體抨擊台美貿易協議不利於台灣，國民黨金主CK楊更是罕見站到幕前，要國民黨硬起來，從軍售，半導體到貿易協議，全面反美，在場的國民黨中央與立院黨團均表示贊成。

在這種情形下，台美貿易協議固然談得漂亮，但是要能順利通過藍白過半的國會，並非易事。台灣政府應該以韓為鑑，不要讓藍白甚至不需要直接反對，只要以拖待變，在國會審核曠日費時，拖過2月1日起的這個會期，就能讓台美貿易協議功虧一簣。

台美關稅談判結果優於預期，藍白立委卻持續跳腳，揚言杯葛。（資料照）（作者為加拿大約克大學副教授）

