自由開講》罵台美協議是「賣身契」 中共經濟爛帳不敢提

◎ 小霖

台美關稅談判拍板，中國國台辦氣得將協議抹黑成「賣身契」。（翻攝直播）

台美談成好條件 北京第一時間情緒失控

台美關稅談判拍板，對等關稅15％、不疊加，條件與日韓歐盟並列國際主流水準，台灣成功站上主要經貿夥伴行列。結果中國國台辦立刻跳出來開罵，將協議抹黑成「賣身契」、「投降書」，語氣之激烈，彷彿不是談關稅，而是踩到中共的痛點。

從「台積電變美積電」到「科技島變空心島」，中共對台美合作的攻擊始終不離恐嚇模板，核心目的只有一個：否定台灣有能力、也有資格，與美日歐等民主經濟體平等合作。只是這套說詞年年重播，可信度早就被消耗殆盡。

梁文傑一句話 直戳遮羞布

面對中共狂吠，陸委會發言人梁文傑乾脆不陪演戲，反問一句關鍵問題：中國真的那麼關心台灣經濟嗎？如果是，為何不先看看自己？現實是，中國仍有約6億人月收入僅1300元人民幣，這不是外媒抹黑，而是中國官方自己公布的數字。

更諷刺的是，中共一邊高喊替台灣「心痛產業被掏空」，一邊卻長年對外撒錢，對外援助與貸款總額可能早已突破1.5兆美元，每年動輒數百億美元往外送。

錢有的是，只是不用在改善中國人民的薪資、就業與生活條件上。

陸委會發言人梁文傑直言，中國有時間罵台灣，不如想想該如何改善中國人民的經濟生活。（資料照）

恐嚇台灣 其實是在投射自身焦慮

當經濟成長降溫、內需疲弱、青年失業居高不下，中共最熟悉的操作，就是把焦點拉到台灣身上。把台美合作說成「災難」，不過是為了轉移國內壓力、替自身治理失靈找出口。

如果台美關稅協議真的如中共所說「一無是處」，北京又何必如此氣急敗壞？這種失控式反應，恰恰證明台灣正持續深化國際連結，走在中共無法左右、也無法阻止的道路上。

台灣的經濟發展，輪不到北京指點；中共若真為人民著想，與其對外叫囂，不如先把6億低收入人口的生活顧好。否則再多的「賣身契」指控，也只會顯得更加心虛。

當中國經濟成長降溫、內需疲弱，他們慣用伎倆就是把焦點拉到台灣身上，把台美合作說成「災難」；示意圖。（路透檔案照）

（作者為研究生，大陸相關方面研究）

