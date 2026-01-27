汪浩時間》黃國昌不是在挺國防，而是在卡軍購

黃國昌把武器品項與數量寫死在法律條文中，還規定每年送立院同意，等同把國防專業交給政治表決，年年製造卡關風險。這不是監督，而是把軍購變成人質。

民眾黨團高調自提《軍購特別條例》，表面喊監督，實際卻是系統性卡關。行政院提出1.25兆、分期穩定的軍購方案，民眾黨卻把預算硬砍到4000億，直接少掉近七成，完全無視台海現實與既有對美談判基礎。軍購不是菜市場喊價，更不是在野黨的創作比賽。

更荒謬的是，黃國昌把武器品項與數量寫死在法律條文中，還規定一年一期、每年送立院同意，等同把國防專業交給政治表決，年年製造卡關風險。這不是監督，而是把軍購變成人質。刪除「台灣之盾」與「非紅供應鏈」，弱化戰略方向，政治意圖昭然若揭。

嘴上說不延宕，行動卻配合國民黨在程序委員會擋案，鎖門後再喊修門，還拿社福法案與國防預算交換，將國安當談判籌碼。黃國昌任期將屆，卻丟出一個不必負責後果的拼裝版本，真正傷害的，是台灣的嚇阻力與國際信任。

一句話總結：這不是挺國防條例，而是一部精心設計的「卡軍購條例」。

民進黨立委王定宇痛批民眾黨版本的國防條例草案，他呼籲黃國昌，縱使要自己提版本，也請將國防部的專業版本一併付委。（圖取自王定宇臉書專頁）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

