自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

汪浩時間》黃國昌不是在挺國防，而是在卡軍購

黃國昌把武器品項與數量寫死在法律條文中，還規定每年送立院同意，等同把國防專業交給政治表決，年年製造卡關風險。這不是監督，而是把軍購變成人質。
汪浩時間

汪浩時間

2026/01/27 12:30

◎ 汪浩

民眾黨團26日提出《軍購特別條例》，表面喊監督，實際卻是系統性卡關。（取自貼文）民眾黨團26日提出《軍購特別條例》，表面喊監督，實際卻是系統性卡關。（取自貼文）

民眾黨團高調自提《軍購特別條例》，表面喊監督，實際卻是系統性卡關。行政院提出1.25兆、分期穩定的軍購方案，民眾黨卻把預算硬砍到4000億，直接少掉近七成，完全無視台海現實與既有對美談判基礎。軍購不是菜市場喊價，更不是在野黨的創作比賽。

更荒謬的是，黃國昌把武器品項與數量寫死在法律條文中，還規定一年一期、每年送立院同意，等同把國防專業交給政治表決，年年製造卡關風險。這不是監督，而是把軍購變成人質。刪除「台灣之盾」與「非紅供應鏈」，弱化戰略方向，政治意圖昭然若揭

嘴上說不延宕，行動卻配合國民黨在程序委員會擋案，鎖門後再喊修門，還拿社福法案與國防預算交換，將國安當談判籌碼。黃國昌任期將屆，卻丟出一個不必負責後果的拼裝版本，真正傷害的，是台灣的嚇阻力與國際信任

一句話總結：這不是挺國防條例，而是一部精心設計的「卡軍購條例」。

民進黨立委王定宇痛批民眾黨版本的國防條例草案，他呼籲黃國昌，縱使要自己提版本，也請將國防部的專業版本一併付委。（圖取自王定宇臉書專頁）民進黨立委王定宇痛批民眾黨版本的國防條例草案，他呼籲黃國昌，縱使要自己提版本，也請將國防部的專業版本一併付委。（圖取自王定宇臉書專頁）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書