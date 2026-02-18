自由電子報
自由開講》AI非免費：從美國「先買電」政策 看見台灣高耗電產業制度

2026/02/18 20:55

◎ 蕭錫惠

美國的「先買電」政策，清楚示範了當某個產業對公共系統造成結構性壓力，政府的責任是要求責任對位；示意圖。（圖取自freepik）美國的「先買電」政策，清楚示範了當某個產業對公共系統造成結構性壓力，政府的責任是要求責任對位；示意圖。（圖取自freepik）

美國政府近期要求科技巨頭必須提前承擔資料中心所需的發電容量，許多人只把焦點放在AI與科技業，卻忽略了這項政策真正釋放的制度訊號：任何高耗電產業，都不該再把成本外包給整個社會

AI的問題，只是最顯眼的例子。當超大型資料中心的用電量已接近一座城市，電網擴建、備轉容量與尖峰調度，就不再只是企業內部的經營成本，而是直接轉化為全民承擔的公共風險。美國政府選擇要求「誰創造需求，誰就先買單」，本質上是把長期被隱藏的成本，重新送回市場

這個邏輯，放到台灣，其實更加尖銳。

台灣長期存在一套自我矛盾的能源治理模式。一方面高喊能源轉型與減碳承諾，另一方面卻以政策電價，長期支撐多個高耗電、低附加價值、轉型遲緩的產業，其中最典型、也最少被正面檢討的，就是水泥業

水泥產業從熟料燒製到粉磨，全程高度依賴電力與燃料，不僅單位產值耗電高，碳排放強度也遠高於多數製造業。然而，水泥業長期被貼上「基礎建設不可或缺」的標籤，在電價、環保規範與排碳成本上獲得制度性寬容。結果不是產業升級，而是產業惰性。當能源價格被刻意壓低，企業自然缺乏投資節能設備、低碳製程或替代燃料的誘因，電網壓力、空污風險與氣候成本，則被默默轉嫁給整個社會。

台灣的能源治理，一方面高喊轉型與減碳，另一方面卻以政策電價，長期支撐多個高耗電、轉型遲緩的產業，最典型的就是水泥業；圖為台泥和平廠（台泥提供）台灣的能源治理，一方面高喊轉型與減碳，另一方面卻以政策電價，長期支撐多個高耗電、轉型遲緩的產業，最典型的就是水泥業；圖為台泥和平廠（台泥提供）

這種結構，與美國過去縱容科技業無限制擴張的模式，本質上並無不同。

差別只在於，美國已經選擇踩下煞車，而台灣仍在用補貼掩蓋問題。

美國的「先買電」政策，提供了一個非常清楚的制度示範：當某個產業對公共系統造成結構性壓力，政府的責任不是繼續補貼，而是要求責任對位。你用多少，就該為多少投資；你帶來多少風險，就該承擔多少成本。

如果把這套邏輯放回台灣，高耗電產業的檢討對象，絕不只半導體或AI，也包括水泥、鋼鐵、石化等長期被保護的老產業。問題不在於要不要這些產業，而在於是否還要繼續用錯誤的方式養它們。

真正合理的改革，不是粗暴淘汰，而是讓真實成本逐步浮現。新增產能必須對應電力投資或長期購電責任；高耗能製程必須納入明確且可預期的碳成本；長期無法改善能效的產線，就不該再享有政策性低電價。這樣的制度，才能迫使企業在升級、轉型或退出之間，做出真實選擇。

能源政策從來不只是技術問題，而是分配問題。當全民被要求承擔電價上漲、供電風險與轉型陣痛，卻同時替高耗電產業長期買單，制度的正當性就會逐步流失，政治反彈只是時間問題

美國已經清楚表態：AI不是公共財，而是高度競爭的商業工具，所以必須為自己的存在付費。台灣遲早也必須對水泥等高耗電產業問出同一個問題：你的存在，是否合理到值得全民長期替你承擔成本？

如果這個問題始終不敢正面回答，能源轉型只會停留在口號階段，產業升級也終將成為一場制度幻覺。

美國強調，AI並非公共財，而是商業工具，所以必須為自己的存在付費。（美聯社檔案照）美國強調，AI並非公共財，而是商業工具，所以必須為自己的存在付費。（美聯社檔案照）

（作者為自由撰稿人）

