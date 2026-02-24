自由開講》中共戰略「不是要你相信它」 而是要你不再相信任何人

◎ 張厚光

國安局近日指出，中共已不再僅透過官方宣傳體系對台放話，而是結合「官民合作」模式，運用大數據、生成式AI與異常帳號，全面滲透台灣輿論場，試圖形塑有利於「統一台灣」的認知環境。

這不只是資訊戰升級的警訊，更是一場正在進行中的社會壓力測試。

國安局指出，中共透過「官民合作」全面滲透台灣輿論場，例如軍演期間散發爭議訊息。（路透檔案照）但真正值得警惕的，並不是中共說了什麼，而是它真正想改變的是什麼。

答案其實很簡單，也很殘酷：

中共真正的戰略，不是要你相信它，而是要你不再相信任何人。

當一個社會開始懷疑美國、懷疑軍隊、懷疑政府，最後連彼此都不再信任時，它不需要被說服，只會自行瓦解。

這正是認知作戰最致命的地方。

國安局所揭露的「疑美論」、「疑軍論」、「疑政府」等操作主軸，表面上看起來只是不同立場的政治討論，但其核心目的，從來不是要你站到哪一邊，而是讓你對「所有選項」都失去信任。

它不需要你支持中共，只需要你覺得「反正都一樣」。

一旦這種心態在社會中擴散，民主制度就會開始空轉，安全體系將失去民意支撐，而國際友盟也勢必重新評估：這個社會，是否還具備自我防衛的意志。

這不是危言聳聽，而是多場現代戰爭已反覆驗證的現象。

更值得注意的是，這類認知操作往往不靠激進言論，而是披著「理性」、「中立」、「我只是提出疑問」的外衣，在社群平台上反覆出現。

國安局指出中共已不再僅透過官方宣傳體系對台放話，而是運用大數據、生成式AI與異常帳號，試圖形塑有利於「統一台灣」的認知環境。（本報製表）

一段語氣冷靜的質疑，一則來源不明卻看似分析的貼文，往往比情緒性言論更容易滲透人心。

認知戰真正的殺傷力，不在於單一假訊息，而在於它長期侵蝕社會「判斷真偽的共同基準」。

當每個人只相信自己看到的片段，只轉傳「看起來有道理」的內容，卻不再確認來源、不再理解脈絡，那麼假訊息就不需要被證明為真，只要被大量複製，就足以製造混亂。

這也是為什麼，認知戰最有效的工具，往往不是中共帳號，而是台灣社會中那些出於焦慮、善意，卻缺乏查證習慣的真實使用者。

面對這樣的戰場，我們不能再把問題簡化為「政府要不要澄清」「平台要不要下架」。

這些作法有其必要，但遠遠不夠。

真正的防線，在於社會是否具備足夠的資訊韌性。

資訊韌性不是要求每個人都成為專家，而是讓多數人養成一個關鍵習慣：

在轉傳之前，先停一下；

在憤怒之前，先查一下；

在下結論之前，先想一下，這則訊息是否正在把你推向「不信任」。

現代國防，不只存在於軍營與雷達站，也存在於每一支手機裡。

因應中共對我國操作認知作戰，現代國防不只存在於軍營與雷達站，也存在於每一支手機裡。。（國安局提供） 當我們選擇理性而非起鬨，選擇查證而非轉傳，我們就在守住這個社會最重要的防線。

中共真正的戰略，不是要你相信它，

而是要你不再相信任何人。

面對這樣的挑戰，我們需要的不是更多情緒，而是更成熟的判斷力。

因為，唯有一個仍能彼此信任、理性思考的社會，

才能在任何形式的戰爭來臨前，站得住、撐得久。

（作者為漢翔航空員工）

