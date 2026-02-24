自由電子報
評論 > 投書

自由開講》中共戰略「不是要你相信它」 而是要你不再相信任何人

2026/02/24 10:00

◎ 張厚光

國安局近日指出，中共已不再僅透過官方宣傳體系對台放話，而是結合「官民合作」模式，運用大數據、生成式AI與異常帳號，全面滲透台灣輿論場，試圖形塑有利於「統一台灣」的認知環境。

這不只是資訊戰升級的警訊，更是一場正在進行中的社會壓力測試。

國安局指出，中共透過「官民合作」全面滲透台灣輿論場，例如軍演期間散發爭議訊息。（路透檔案照）國安局指出，中共透過「官民合作」全面滲透台灣輿論場，例如軍演期間散發爭議訊息。（路透檔案照）但真正值得警惕的，並不是中共說了什麼，而是它真正想改變的是什麼。

答案其實很簡單，也很殘酷：

中共真正的戰略，不是要你相信它，而是要你不再相信任何人。

當一個社會開始懷疑美國、懷疑軍隊、懷疑政府，最後連彼此都不再信任時，它不需要被說服，只會自行瓦解。

這正是認知作戰最致命的地方。

國安局所揭露的「疑美論」、「疑軍論」、「疑政府」等操作主軸，表面上看起來只是不同立場的政治討論，但其核心目的，從來不是要你站到哪一邊，而是讓你對「所有選項」都失去信任。

它不需要你支持中共，只需要你覺得「反正都一樣」。

一旦這種心態在社會中擴散，民主制度就會開始空轉，安全體系將失去民意支撐，而國際友盟也勢必重新評估：這個社會，是否還具備自我防衛的意志。

這不是危言聳聽，而是多場現代戰爭已反覆驗證的現象。

更值得注意的是，這類認知操作往往不靠激進言論，而是披著「理性」、「中立」、「我只是提出疑問」的外衣，在社群平台上反覆出現。

自由開講》中共戰略「不是要你相信它」 而是要你不再相信任何人國安局指出中共已不再僅透過官方宣傳體系對台放話，而是運用大數據、生成式AI與異常帳號，試圖形塑有利於「統一台灣」的認知環境。（本報製表）
 一段語氣冷靜的質疑，一則來源不明卻看似分析的貼文，往往比情緒性言論更容易滲透人心。

認知戰真正的殺傷力，不在於單一假訊息，而在於它長期侵蝕社會「判斷真偽的共同基準」。

當每個人只相信自己看到的片段，只轉傳「看起來有道理」的內容，卻不再確認來源、不再理解脈絡，那麼假訊息就不需要被證明為真，只要被大量複製，就足以製造混亂。

這也是為什麼，認知戰最有效的工具，往往不是中共帳號，而是台灣社會中那些出於焦慮、善意，卻缺乏查證習慣的真實使用者。

面對這樣的戰場，我們不能再把問題簡化為「政府要不要澄清」「平台要不要下架」。

這些作法有其必要，但遠遠不夠。

真正的防線，在於社會是否具備足夠的資訊韌性。

資訊韌性不是要求每個人都成為專家，而是讓多數人養成一個關鍵習慣

在轉傳之前，先停一下；

在憤怒之前，先查一下；

在下結論之前，先想一下，這則訊息是否正在把你推向「不信任」。

現代國防，不只存在於軍營與雷達站，也存在於每一支手機裡

因應中共對我國操作認知作戰，現代國防不只存在於軍營與雷達站，也存在於每一支手機裡。。（國安局提供）因應中共對我國操作認知作戰，現代國防不只存在於軍營與雷達站，也存在於每一支手機裡。。（國安局提供） 當我們選擇理性而非起鬨，選擇查證而非轉傳，我們就在守住這個社會最重要的防線

中共真正的戰略，不是要你相信它，

而是要你不再相信任何人。

面對這樣的挑戰，我們需要的不是更多情緒，而是更成熟的判斷力。

因為，唯有一個仍能彼此信任、理性思考的社會，

才能在任何形式的戰爭來臨前，站得住、撐得久。

（作者為漢翔航空員工）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

