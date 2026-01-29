自由電子報
自由開講》高鐵延伸屏東 應從整體國土均衡出發

2026/01/29 12:30

◎ 葉琪琳

近期有評論質疑高鐵延伸屏東的必要性，認為屏東居民可透過台鐵轉乘到高鐵左營站即可，設站反而成本過高、效益有限。這樣的說法，看似理性，卻忽略了偏鄉居民實際面對的交通處境。

近期有評論質疑高鐵延伸屏東的必要性，認為屏東居民可透過台鐵轉乘到高鐵左營站即可。（資料照） 相關討論多半只比較「屏東市到左營」的距離與時間，但對多數屏東人而言,行程的起點並不在市中心，而是來自萬丹、內埔、潮州等周邊鄉鎮。許多居民光是進入市區或抵達台鐵車站，就已花費相當時間與轉乘成本。在這樣的前提下，再要求搭乘台鐵一路北上，經過多個通勤站後才能轉乘高鐵，等於把長期累積的不便，視為偏鄉居民理所當然必須承擔的代價。

有人指出，台鐵屏東到左營約40分鐘，票價合理，因此高鐵設站並非必要。但這段路線早已高度通勤化，停靠站多、尖峰擁擠，準點率也受整體路網影響。將這樣的轉乘過程視為「最有效率的選擇」，本質上是要求屏東人比其他縣市多走一段路，卻仍被告知這是理性安排。

若同樣的邏輯套用在其他地區，要求中部或北部居民必須先搭乘區間車才能使用高速鐵路，恐怕難以被接受。交通政策若一再要求偏鄉適應不便，而不是改善結構性差距，所謂平權便流於空談。

高鐵南延屏東案確實需要審慎規劃，若再以人口下降作為不投資的理由，只會讓城鄉差距持續擴大。（資料照） 也有人以人口減少為由，質疑高鐵屏東站的長期運量。然而，人口外流與交通條件密切相關。當一個地區長期缺乏高效率對外交通，年輕人與產業自然更難留下。若再以人口下降作為不投資的理由，只會讓城鄉差距持續擴大。

高鐵延伸屏東，確實需要審慎規劃與成本控管，但不能只用既有交通模式當作唯一標準。對偏鄉而言，交通建設不只是縮短時間，更是改變結構、創造機會的關鍵。討論高鐵是否必要，應從整體國土均衡出發，而不是只站在既有節點看偏鄉。

（作者為製造業及業餘農民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

