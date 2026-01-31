自由開講》台灣參與國際組織的困境與貢獻

◎ 林文寶



由於中國政府的干預，台灣在聯合國體系的正式參與長期受限。聯合國各機構依據2758號決議，對台採取「兩個中國」的立場：一方面承認中華人民共和國為代表全中國的唯一合法政府，另一方面將台灣稱為「台灣，中國的一個省」，不允許台灣以國家名義參與聯合國會員國相關事務。台灣無法派代表出席聯合國大會、安全理事會等主要會議，也無法成為聯合國專門機構的會員。例如，台灣至今無法成為世界衛生組織（WHO）的會員，雖然在疫情期間以觀察員身份參與世界衛生大會（WHA），但隨著政治壓力增強，2022年以後台灣被拒絕參加WHA。

為了打破困境，台灣政府長期推動「重返聯合國」運動。自1993年起，台灣每年在聯合國大會上由友好國家提案，要求討論台灣參與聯合國的議題。儘管提案未被列入大會正式議程，但透過友邦在聯合國總辯論等場合發言，台灣持續傳達聲音。近年來，台灣政府的策略逐漸轉向「以實質參與取代名義加入」，積極參與聯合國系統下的專門會議、研討會和非政府組織活動，以展現台灣的貢獻與影響力。例如，台灣曾以觀察員身份參加世界糧食計畫會議、世界銀行會議等，也透過民間團體參與聯合國氣候變遷大會（COP）等。

儘管正式參與聯合國受限，台灣依然積極參與其他國際組織和全球事務，展現作為國際社會一分子的責任與貢獻。以下將分領域介紹台灣在各國際組織的參與情形與貢獻：

公共衛生領域：

台灣在公共衛生領域具備先進的經驗和技術，長期以民間或非政府團體名義參與國際公共衛生活動。台灣醫療團隊曾協助非洲、拉丁美洲等多國改善醫療服務，例如提供疫苗、訓練醫護人員。2020年武漢肺炎疫情爆發時，台灣透過民間渠道向世界捐贈口罩、防疫物資，並分享防疫經驗，被國際媒體稱為“Taiwan Can Help”（台灣可以幫忙）。台灣雖未參與世界衛生組織，但在疫情期間與WHO密切合作，提供台灣的數據和資訊協助全球防疫。此外，台灣專家也參與世界衛生大會的旁聽，分享台灣在公共衛生上的成功案例，例如在全球率先消滅C型肝炎。台灣的防疫成績也獲得WHO專家肯定，認為台灣的經驗值得全球借鏡。

氣候變遷與永續發展：

台灣是氣候變遷的重要受災者，同時也積極參與全球氣候治理。台灣未正式加入聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）或巴黎協定，但以「台灣」名義派代表參加聯合國氣候大會（COP）等相關會議，並在會場設置專區分享台灣的減碳政策和技術。台灣政府近年提出2050淨零排放目標，積極推動能源轉型和再生能源發展。在國際合作方面，台灣透過國際合作發展基金會（ICDF）與多國合作，協助友邦提升氣候韌性，例如幫助小島國適應海平面上升、推動再生能源項目等。台灣企業和學界也參與全球永續發展目標（SDGs）的推動，例如協助非洲國家發展農業技術、參與國際水資源管理計畫等。這些行動使台灣在氣候與永續領域的能見度逐漸提高，展現對全球的責任與貢獻。

經濟與貿易：

台灣在經濟和貿易領域具備強大實力，透過各種平台積極參與國際經濟事務。台灣雖未加入世界貿易組織（WTO），但透過「中華民國」名義以觀察員身份參與WTO相關會議，並以「中華台北（Chinese Taipei）」名義參加亞太經合會（APEC）、東亞峰會（EAS）等區域經濟論壇。台灣也是亞洲開發銀行（ADB）的認股成員，以「中華民國」名義參與亞行的籌資和專案，在基礎建設和減貧方面提供貢獻。此外，台灣積極推動自由貿易協定（FTA），與多國簽署雙邊或區域貿易協定，如台紐、台新、台美（台墨）協定等，擴大對外經濟合作。在國際供應鏈中，台灣扮演關鍵角色，尤其在半導體、資通訊領域全球領先。台灣的科技產業供應鏈穩定，疫情期間對全球供應鏈的穩定做出貢獻。例如，台灣生產的半導體晶片是全球數位經濟的基石，台灣的供應鏈能力獲得國際肯定。台灣企業也積極參與全球標準制定，例如在5G通訊、電動車等領域，台灣公司與國際夥伴合作制定標準，提升台灣在全球經濟中的影響力。

人道援助與安全：

台灣在國際人道援助和安全領域也發揮作用。台灣曾以「中華民國」名義加入聯合國難民署（UNHCR）、世界糧食計畫署（WFP）等人道組織，提供資金和物資援助。台灣政府亦設有國際合作發展基金會，專責執行對外援助計畫，包括提供糧食、醫療、教育等援助給發展中國家。在安全領域，台灣雖非聯合國成員，但透過非官方渠道參與國際安全會議和訓練，例如與美國、日本等國舉辦軍事演習，分享防禦和反恐經驗。台灣雖未能正式參加國際刑警組織（Interpol），仍以駐外聯絡官制度參與全球犯罪情報交流，協助打擊跨國犯罪。這些參與和貢獻體現了台灣在國際安全與人道領域的責任與能力。

總體而言，台灣雖然在聯合國等主要國際組織的正式參與受限，但透過民間、區域和非政府渠道，積極參與各領域的國際合作，並以實際行動展現對全球的貢獻。台灣的經驗和貢獻受到國際社會的認可，例如在公共衛生、氣候變遷、人道援助等方面，台灣都有亮眼的表現。台灣也以「中華台北」名義參與奧運會、帕運會等體育賽事，展現運動員的風采。這些都說明，台灣雖然在國際組織中面臨挑戰，但作為國際社會的一員，依然在各個領域發揮著積極的作用。

（作者為國立高雄師範大學事業經營系教授）

