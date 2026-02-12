自由電子報
自由開講》台灣面臨全球「數位信用」降級危機

2026/02/12 10:30

◎ 郭冠廷

部分資訊人員發現，大型雲端服務、Email供應商乃至支付業者，開始將台灣列入「高風險區域」；示意圖。（路透）部分資訊人員發現，大型雲端服務、Email供應商乃至支付業者，開始將台灣列入「高風險區域」；示意圖。（路透）

台灣近年將「詐騙」視為治安毒瘤或金融犯罪的重中之重，政府成立打詐國家隊、修法加重刑責，全民對層出不窮的手法深惡痛絕。然而，在聚焦於財產損失與警力負擔的同時，詐騙風暴正在悄悄侵蝕另一個更隱蔽、卻更致命的領域──台灣的「國際數位信用」。這件事對國家競爭力的長遠影響，恐怕比許多人意識到的要深，也要久。

當我們在台灣使用電子郵件、跨國報名、線上支付或雲端資料傳輸時，背後依賴著一整套全球網路信任機制，包含 Email信譽評等、Domain Reputation、反洗錢資料庫，以及資料中心的防濫用風控系統。這些基礎建設本意是保護全球使用者免受攻擊，但在詐騙大量源自台灣的背景下，演算法開始默默提高防衛門檻，形成一種看不見的「數位封鎖」

許多網路工程與資訊人員發現：大型雲端服務、Email供應商乃至支付業者，開始將台灣列入「高風險區域」。這不會公告，而是透過安靜但致命的方式展現──台灣IP連不上國外主機、正常商業信件被送進垃圾匣、HTTPS 連線莫名超時、跨境支付要求異常嚴格的身分審查。對一般民眾而言只是「網路怪怪的」，但在國際數位系統的視角，這叫「風險調整」

當台灣IP連不上國外主機，這對一般民眾而言只是「網路怪怪的」，但在國際數位系統的視角，這叫「風險調整」；示意圖。（路透）當台灣IP連不上國外主機，這對一般民眾而言只是「網路怪怪的」，但在國際數位系統的視角，這叫「風險調整」；示意圖。（路透）

更令人憂慮的是，這種數位信用崩跌，受傷最重的不是資源雄厚的大型科技公司，而是中小企業、公益團體、學術組織與醫療長照單位。大企業能購買專屬頻寬、私有雲或跨國法務；但小型組織往往因與詐騙集團共享 IP 區段而遭到「連坐處分」。國際反詐與反洗錢制度的鐵幕降下，看似保護消費者，卻意外掐住推動社會良善的力量。

台灣人常自豪於「科技島」與「半導體強國」，但在全球網路治理的軟層架構裡，我們的信用正在降級。這不是面子，而是一種新型態的「非關稅貿易障礙」。在數位經濟時代，IP信譽、Email送達率與支付通暢度，就是新的基礎建設與國家競爭力。

反詐騙當然重要，但台灣也需要理解：數位信用已是國安議題。它影響NGO、長照、創業、教育與跨國連線能力。若連最基本的Email通訊、志工招募與跨境支付都因信用風險而卡住，台灣將面臨更深層的治理危機。

打擊詐騙不只是守住民眾荷包，更是維護台灣在全球數位網絡中的「最惠國待遇」。這場戰役若打輸，台灣可能不是被打敗，而是被默默排除。

如果台灣連最基本的Email通訊與跨境支付都因信用風險而卡住，將面臨更深層的治理危機；示意圖。（業者提供）如果台灣連最基本的Email通訊與跨境支付都因信用風險而卡住，將面臨更深層的治理危機；示意圖。（業者提供）

（作者為輔仁大學商學研究所博士生 ）

