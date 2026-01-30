自由開講》共軍高層大清洗訊號 軍隊只剩「絕對控制」

◎ 十里亭

近日中共解放軍高層再度爆發震撼性人事地震。中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立，接連被官方宣布立案審查。這不只是兩位上將的去留問題，而是解放軍指揮中樞正面臨「自我斬首」的嚴重危機。

中共中央軍委副主席張又俠（右）去年12月22日隨同習近平（中）出席晉升上將儀式。僅僅1個月後，張於1月24日證實因涉嫌嚴重違紀落馬受查。（美聯社檔案照）

依照中共制度，中央軍委應由七人組成：習近平主席、兩位副主席、四位委員，分掌軍令、軍政與政治工作三大系統。然而短短數年內，多名軍委成員相繼落馬，目前公開露面、仍能正常運作者，只剩習近平與張升民兩人。這是中共建軍史上前所未見的「軍委掏空」狀態，連六四事件後都未曾如此空洞。

這波整肅早已超越一般「反腐」或人事調整範疇。上將級別大規模落馬、失聯，重要軍職竟由資歷較淺的中將暫代，衝擊的不僅是決策層，更是整個指揮鏈與接班梯隊。當整肅密度高到侵蝕制度連續性，軍隊運作的穩定預期必然大幅下滑。

請繼續往下閱讀...

更值得警惕的是，在高度集權的軍事結構下，決策效率或許短期提升，但內部回饋、風險分攤與修正機制卻被嚴重壓縮。所有關鍵判斷必須層層上報，責任無法分散，一旦遇到既定腳本外的變數，就可能引發難以承受的決策失靈。

從近期軍事動態觀察，解放軍對台周邊的聯合戰備警巡與例行演訓依然密集，戰術層級動作頻繁，對外施壓姿態絲毫不退。但這不等於戰略決策穩定。恰恰相反，戰術行動越趨程式化，戰略判斷卻反覆試探，正凸顯決策體系在極度集中後，對風險的敏感度急劇升高、外強中乾的矛盾越發明顯。

對台灣而言，真正警訊不在單一將領落馬，而在解放軍決策結構的質變：核心課題已從「整合專業戰力」轉向「確保絕對可控」。這種轉變不會立即爆發為軍事行動，卻會深刻改變區域安全的風險輪廓——誤判、非預期事件的外溢效應，將在制度彈性下降的狀態下被無限放大。

中國持續對台軍事施壓，解放軍進行聯合戰備警巡，圖為中共殲-10戰機。（資料照，國防部提供）台灣社會切勿過度恐慌，更不能掉以輕心。面對中共軍權高度集中、內部承壓加劇的現實，唯有加速強化自身防衛韌性、維持民主制度透明與決策分散，才能在劇烈變動的台海局勢中，守住安全底線與戰略主動。

（作者為台中市市民）

