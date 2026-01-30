自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》共軍高層大清洗訊號 軍隊只剩「絕對控制」

2026/01/30 08:30

◎ 十里亭

近日中共解放軍高層再度爆發震撼性人事地震。中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立，接連被官方宣布立案審查。這不只是兩位上將的去留問題，而是解放軍指揮中樞正面臨「自我斬首」的嚴重危機。

自由開講》共軍高層大清洗訊號 軍隊只剩「絕對控制」中共中央軍委副主席張又俠（右）去年12月22日隨同習近平（中）出席晉升上將儀式。僅僅1個月後，張於1月24日證實因涉嫌嚴重違紀落馬受查。（美聯社檔案照）
依照中共制度，中央軍委應由七人組成：習近平主席、兩位副主席、四位委員，分掌軍令、軍政與政治工作三大系統。然而短短數年內，多名軍委成員相繼落馬，目前公開露面、仍能正常運作者，只剩習近平與張升民兩人。這是中共建軍史上前所未見的「軍委掏空」狀態，連六四事件後都未曾如此空洞。

這波整肅早已超越一般「反腐」或人事調整範疇。上將級別大規模落馬、失聯，重要軍職竟由資歷較淺的中將暫代，衝擊的不僅是決策層，更是整個指揮鏈與接班梯隊。當整肅密度高到侵蝕制度連續性，軍隊運作的穩定預期必然大幅下滑

更值得警惕的是，在高度集權的軍事結構下，決策效率或許短期提升，但內部回饋、風險分攤與修正機制卻被嚴重壓縮。所有關鍵判斷必須層層上報，責任無法分散，一旦遇到既定腳本外的變數，就可能引發難以承受的決策失靈。

從近期軍事動態觀察，解放軍對台周邊的聯合戰備警巡與例行演訓依然密集，戰術層級動作頻繁，對外施壓姿態絲毫不退。但這不等於戰略決策穩定。恰恰相反，戰術行動越趨程式化，戰略判斷卻反覆試探，正凸顯決策體系在極度集中後，對風險的敏感度急劇升高、外強中乾的矛盾越發明顯

對台灣而言，真正警訊不在單一將領落馬，而在解放軍決策結構的質變：核心課題已從「整合專業戰力」轉向「確保絕對可控」。這種轉變不會立即爆發為軍事行動，卻會深刻改變區域安全的風險輪廓——誤判、非預期事件的外溢效應，將在制度彈性下降的狀態下被無限放大

中國持續對台軍事施壓，解放軍進行聯合戰備警巡，圖為中共殲-10戰機。（資料照，國防部提供）中國持續對台軍事施壓，解放軍進行聯合戰備警巡，圖為中共殲-10戰機。（資料照，國防部提供）台灣社會切勿過度恐慌，更不能掉以輕心。面對中共軍權高度集中、內部承壓加劇的現實，唯有加速強化自身防衛韌性、維持民主制度透明與決策分散，才能在劇烈變動的台海局勢中，守住安全底線與戰略主動

（作者為台中市市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書