自由開講》「高鐵屏東站」是遲來的交通平權 不是多餘的建設

◎ 葉宇晉

屏東高鐵建設，不只是發展差距問題，更是交通平權長期被忽視的現實；示意圖。（資料照）

長期以來，屏東在高鐵交通建設上，明顯落後其他縣市。雲林、苗栗早已納入高鐵服務體系，開始累積產業發展、人口流動與區域連結的效益；反觀屏東，高鐵爭取數十年，卻仍在規劃與評估之間反覆打轉。當其他縣市早已享有高速、穩定的長程運輸選擇，屏東卻還在被討論「是否有必要」，這不只是發展差距，更是交通平權長期被忽視的現實。

高鐵南延進入以高雄案為基礎的環評程序後，仍有環評委員以「與台鐵路線重疊過高」、「已有二快與國道路網」、「觀光效益有限」等理由，質疑其必要性。然而，這樣的論述，顯然未能貼近地方的實際交通需求。高鐵的主要功能，在於承擔長程、跨縣市的商務往返與返鄉移動，與台鐵或汽機車所負擔的通勤、觀光、短程運輸，本質並不相同。若僅以既有道路或鐵路密度，否定高鐵的存在價值，等於將不同層級、不同目的的運輸工具混為一談，難以回應地方期待。

更值得討論的是環評委員的結構問題。檢視目前環境部環評委員名單，多數委員長期在北部任職，其次為中部，實際來自高雄者僅有一人，屏東則完全缺席。攸關南部發展的重大交通建設，卻幾乎全由非在地視角進行價值判斷，本位主義的疑慮難以避免。既然制度上已有性別保障名額，代表委員組成並非不可調整，對於影響區域發展深遠的建設案，也應正視區域代表性的合理性，讓地方經驗能進入決策過程。

目前環境部環評委員名單，多數長期任職於北部，其次為中部，實際來自高雄者僅有一人，屏東則完全缺席。（資料照）

在地方層面，屏東並非沒有努力。現任縣長周春米持續向中央爭取高鐵南延，並完成相關都市計畫，推動周邊配套；前縣長潘孟安則是最早發起爭取的重要推手，如今身居中央要職，理應持續協助排除制度與行政上的障礙。高鐵延伸屏東，不該因人事更替而停滯，更不該在中央與地方之間反覆消耗。

最後，也要呼籲高雄、屏東的民進黨立委正視這項議題。高鐵南延不是口號，而是需要實質政治能量推動的基礎建設。若持續缺乏清楚立場與集體發聲，十年後回頭檢視，高屏的進度恐怕仍停在原地。屏東已經等得夠久，沒有理由再被拖延。高鐵延伸屏東，是遲來卻必要的交通平權。

（作者為公務員）

