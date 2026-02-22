自由電子報
自由開講》【千塘之鄉三部曲】被標價的波光：當公共的「千塘」淪為豪宅的「私產」（下）

2026/02/22 15:00

◎ 王春木

2013年的桃園青埔。（作者提供）2013年的桃園青埔。（作者提供）

走進桃園青埔特區，寬闊道路與美術館映襯著幾口整治完善的標誌性埤塘。這裡的命運看似幸運，未被舊市區的「填平」或新重劃區的「圍困」所扼殺，反而成為區域皇冠。然而，仰望青塘園周邊主打「水岸第一排」的豪宅，不難發現：這些波光早已被暗中標價。這裡上演的，是一場水文資產的「變現」遊戲

從「鄰避」到「迎毗」：資本的選擇性熱愛

在都市計畫的演變史中，我們對埤塘的態度經歷了一個極具諷刺意味的轉向。過去，埤塘常被視為阻礙交通、容易發生意外的「鄰避設施」（NIMBY, Not In My Back Yard），早年的規劃思維恨不得將其填平。但曾幾何時，隨著景觀價值的發掘，埤塘搖身一變，成為當代房地產市場爭相擁抱的「迎毗設施」（YIMBY, Yes In My Back Yard）。

這裡的「毗」，是毗鄰，也是依附。市場歡迎的並非生態本身，而是歡迎這片水域毗連在自家後院所帶來的資產增值。從「避之唯恐不及」到「迎之唯恐不毗」，這巨大的態度轉變，並非源於對土地倫理的覺醒，純粹是因為發現了它的「賣相」。當水不再是灌溉命脈，而成為房價籌碼時，這份「熱愛」便充滿了銅臭味。

生態縉紳化：行政機關的計算失靈

學術上稱此為「生態縉紳化」。政府動用公帑整治，地價飛漲迫使基層居民遷出，取而代之的是新富階級。從土地經濟學來看，這看似是「外部性內部化」的過程。但實際上，這是一套計算極不完美的機制，更隱含著「景觀單一化」的危機。

政府動用公帑整治，使地價飛漲，卻導致基層居民被迫遷出，新富階級取而代之。（資料照）政府動用公帑整治，使地價飛漲，卻導致基層居民被迫遷出，新富階級取而代之。（資料照）

首先，在價格算式中，都市計畫與地政機關往往僅捕捉「景觀」這一項可變現紅利

埤塘具備的調節微氣候、滯洪納水與生物多樣性等巨大的「正外部性」，並未納入政府的估價與回饋體系。這些由公共資源產生的生態貢獻，被「免費」讓渡給私人建案，卻沒有相應的對價回饋給社會。我們引以為傲的「千塘之鄉」，因為這套殘缺的算式，淪為資本炒作的「千金之鄉」。

其次，為迎合豪宅審美，規劃者往往捨棄在地原生植被，改種整齊草坪與外來樹種

這種「景觀單一化」雖視覺乾淨，卻是生態荒漠。我們得到漂亮公園，卻失去涵養物種的棲地，將野性埤塘馴化為無靈魂的綠色壁紙。

可及性的喪失：從泥巴路到大理石的心理圍牆

比金錢更讓人感嘆的，是「可及性」的喪失。老桃園人記得，昔日埤塘邊是泥巴路，權利平等，孩子捉蝦、農夫洗腳，無圍牆門檻。如今青埔，高級鋪面與棧道取代了土堤。表面親民，實質卻築起無形階級圍牆。走在公園，背後矗立豪宅高牆與監視器，強烈暗示你只是「遊客」，這裡是富人的「後花園」。隨意親近的自在感消失，取而代之的是「只可遠觀」的疏離。

高鐵桃園站所在的青埔特區，曾經因點燈率低、進駐人口少，被譏諷為「鬼城」。（資料照）高鐵桃園站所在的青埔特區，曾經因點燈率低、進駐人口少，被譏諷為「鬼城」。（資料照）

結語：尋找共有的波光

從舊縣府的「填平」到第二行政園區的「圍困」，再到青埔的「標價」，桃園水文總在尋找容身處。這不只是地景變遷，更是社會正義失守。若持續忽略生態正外部性、不要求水岸承擔更高回饋責任，留下的埤塘越多，階級鴻溝越深。真正的千塘之鄉，不應是房產廣告詞或私藏風景。它應讓水文回到生活紋理，讓市民無論貧富都能遇見未被標價的波光。唯有不再用金錢衡量水的價值，城市才算讀懂了千塘之鄉的靈魂。

（作者為桃園市地政士公會名譽理事長）

