自由開講》【千塘之鄉三部曲】從填平到圍困：當「千塘之鄉」只剩下選舉口號與房地產話術（中）

如果說，數十年前桃園縣政府的興建，代表的是一個「填塘造陸」、粗暴抹除水文的時代；那麼，半個世紀後的今天，剛拍板定案、落腳於中路車站整體開發區的「第二行政園區」，則向我們展示了一種更為精緻、卻同樣致命的新手段「圍困」。

桃園市第二行政園區確定落腳中路，緊鄰桃園鐵路地下化中路車站；示意圖。（都發局提供）

精緻的偽善：不是保留，而是窒息

桃園市政府近期宣布，第二行政園區將設於國際路二段與鐵路之間，並在新聞稿中強調該基地「緊鄰1-4號埤塘」，彷彿這是一種生態友善的恩賜，是市府守護「千塘之鄉」的政績。然而，魔鬼藏在都市計畫的細節裡。攤開擬定的細部計畫圖，我們看見的不是共生，而是壓迫。這口被「仁慈」保留下來的12.71公頃埤塘，北側將被高達7.68公頃的機關用地緊緊逼視。這一次，市府確實沒有派怪手「填平」它，但他們打算用高強度的開發「窒息」它。未來的行政高樓預計興建30層以上，加上周邊密密麻麻的商業區與高密度住宅區，這口埤塘將不再是開放的生態水體，而是被水泥叢林死死包圍的「都市盆景」。

生態孤島效應：光亮牢籠與截斷的路徑

學術研究早已指出，評估埤塘的生態價值，絕不能只看「水域面積」是否減少，而必須將「周邊環境」一併納入考量。土地利用變遷才是扼殺生態系統服務（Ecosystem Services）的真兇。當埤塘周邊從透水的農田、綠地，變更為不透水的水泥鋪面與高樓時，其原本具備的功能將遭受毀滅性打擊。

首先，是「棲地品質」的崩解

未來的行政園區地標建築與商業區，勢必帶來強烈的夜間照明與噪音。對於依賴水岸棲息的夜行性生物與鳥類而言，這不再是安全的家，而是一個被巨大人工構造物包圍的「光亮牢籠」。道路的切割與建築的屏障，更切斷了生物遷徙的路徑，讓這口1-4號埤塘徹底成為一座典型的「生態孤島」。生物進不來也出不去，基因無法交流，生態系崩解只是時間問題。

其次，是「水文調節」的失能

過去埤塘周邊的土壤能涵養水分，發揮海綿城市的功能。如今計劃圖上顯示的盡是「商二」、「住二」與「機關用地」。一旦遭遇極端氣候下的瞬間暴雨，雨水將無法滲透入土，反而會攜帶著路面的油污與垃圾，快速匯入這口被當作大型與水溝的埤塘中。屆時，它連基本的滯洪品質都難以維持。

從生態資產異化為景觀資產

最令人憂心的是，在決策者的眼裡，埤塘的價值已經發生了質變。過去，他們視水為障礙，欲除之而後快；現在，他們視水為裝飾，欲用之而抬價。保留1-4號埤塘，似乎不再是為了白鷺鷥、為了微氣候調節，而是為了讓未來的行政園區擁有「水岸第一排」的豪景，為了讓周邊區段徵收配回的建地能賣出更高的地價。

這是一種「標本式」的保存。他們把埤塘做成漂亮的標本，擺在櫥窗裡，看似活著，實則已無生氣。我們一方面在郊區保留幾口樣板式的觀光埤塘，設立解說牌歌頌先民智慧；另一方面，卻在市中心最關鍵的開發案中，用高樓大廈對埤塘進行合圍。

之所以保留1-4號埤塘，是為了讓未來的行政園區擁有「水岸第一排」的豪景，讓周邊區段徵收配回的建地能賣出更高的地價。（都發局提供）

結語：別讓第二行政園區成為巨大的墓碑

若是當年的縣府路留下了一道橢圓形的傷痕，見證了我們的無知；那麼，未來的第二行政園區，恐將成為一座巨大的墓碑，紀念我們再一次對土地犯下的傲慢之罪。

政治人物口中的「千塘之鄉」，不應只是將埤塘視為庫存土地或房價裝飾品。如果都市計畫不懂得閱讀土地紋理，不懂得在水泥與水體之間留出足夠的生態緩衝帶（Buffer Zone），那麼我們今天所謂的「智慧城市」規劃，其實只是在複製半世紀前的錯誤，只是換了一種更文明的包裝罷了。請停止對埤塘的圍困。不要讓我們的後代，只能在Google Earth的歷史圖資裡，去想像那段被水泥抹去的水文身世。

（作者為桃園市地政士公會名譽理事長）

