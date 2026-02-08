自由電子報
自由開講》【千塘之鄉三部曲】誰填平了千塘之鄉的心臟？被遺忘的桃園地景密碼（上）

2026/02/08 17:00

◎ 王春木

若你曾透過Google Earth或空拍視角俯瞰桃園市中心，或許會發現一個有趣的幾何謎題，圍繞著桃園市政府大樓的道路「桃園縣府路」，並非傳統正圓型的規劃，而是一個不甚規則、略顯突兀的巨大橢圓形。初見者或許會以為這是早年都市計畫的隨性之作，或是繪圖者手中的圓規滑了位。然而，這道刻畫在繁忙市中心的弧線，實則是土地留給我們最後的記憶線索。這個橢圓形，不是路，而是一口消逝的碑塘

1945年桃園市政府。（作者提供）1945年桃園市政府。（作者提供）

桃園市政府周邊舊都市計畫圖。（作者提供）桃園市政府周邊舊都市計畫圖。（作者提供）

水泥叢林下的波光粼粼

翻閱歷年的航測影像與古地圖，這個謎題的答案躍然紙上。在今日莊嚴肅穆的行政園區與櫛比鱗次的住宅大樓之下，曾經是一口巨大的灌溉埤塘。那不規則的橢圓形道路邊界，正是昔日水岸與陸地的交界線。桃園素有「千塘之鄉」美譽，這是先民為了適應台地地形、保存雨水而發展出的獨特水利智慧。全盛時期，桃園台地上星羅棋布著近萬口埤塘，宛如散落一地的水晶。然而，隨著1970年代工業起飛，工業化與都市化的巨輪開始轉動，對土地的渴求讓「填塘造陸」成為最廉價且快速的手段。於是，泥土填平了波光，大樓取代了白鷺。曾經涵養水源、調節微氣候的濕地，轉身成為了象徵權力核心的市政府大樓及周邊的高密度住宅區。我們引以為傲的行政中心，其實是奠基在被抹去的水文歷史之上。

全盛時期，桃園台地上星羅棋布著近萬口埤塘，宛如散落一地的水晶；圖為1965年桃園高鐵地區灌溉圖。（作者提供）全盛時期，桃園台地上星羅棋布著近萬口埤塘，宛如散落一地的水晶；圖為1965年桃園高鐵地區灌溉圖。（作者提供）

「千塘之鄉」的政治諷刺

近年來，每逢選舉，「千塘之鄉」的文化保存總會成為各黨派候選人的共同政見。政治人物高喊著要打造親水城市、守護濕地生態，將埤塘文化視為桃園的綠色資產。然而，極具諷刺意味的是，當這些決策者坐在市政府大樓裡辦公、擘畫願景時，他們正身處於一個被徹底犧牲的埤塘之上。這棟建築本身，就是都市擴張過程中，人類對環境掠奪最赤裸的見證。我們一方面在郊區保留幾口樣板式的觀光埤塘，設立解說牌歌頌先民智慧；另一方面，市中心的都市紋理卻早已斬斷了與水的連結。那條橢圓形的縣府路，像是一道無法癒合的傷疤，靜靜地在喧囂的車流中，控訴著這段「陸進水退」的歷史

桃園高鐵地區埤塘消失圖。（作者提供）桃園高鐵地區埤塘消失圖。（作者提供）

讀懂土地的隱喻

保留這段歷史記憶，並非要否定都市發展的必要性，也不可能將市政府拆除還原為水池。但這個橢圓形的道路遺跡提醒了我們：都市計畫不應只是在地圖上畫格子，更應是對土地紋理的閱讀與尊重。當氣候變遷加劇，城市熱島效應與瞬間暴雨成為常態，我們才驚覺當年那些被視為「無用窪地」而填平的埤塘，其實扮演著天然滯洪池的關鍵角色。下一次，當您行經桃園市政府周邊那條略顯彎曲的道路時，不妨放慢腳步。這不是都市計畫的失誤，這是一口老埤塘不甘被遺忘的頑強抵抗。它用這種隱晦的方式，在現代化的地圖上，畫出了屬於它的輪廓，等待著後人重新讀懂這座城市的生態身世

（作者為桃園市地政士公會名譽理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

