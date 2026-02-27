自由開講》讓淨零真正走進生活，從我們住的地方開始

◎ 環境直達三輪車

讓淨零真正走進生活，從我們住的地方開始

談論淨零轉型時，社會目光往往聚焦在能源結構或產業升級，卻忽略了一個每天與我們共處、卻長期被低估的關鍵場域——建築。從住宅到辦公空間，建築不只是遮風避雨的容器，更是長時間累積能源使用與碳排放的載體。若減碳始終停留在宏觀政策層次，而未觸及生活現場，轉型終究難以落實。

也正因如此，近來政府開始重新檢視建築在減碳體系中的角色。其中，環境部長彭啓明所提出「從建築的一生來思考」的政策視角，點出了過去制度長期忽略的盲點：建築的環境影響，不只發生在施工當下，而是橫跨設計、使用到拆除的數十年過程。

環境部長彭啓明（右五）提出既有建築如何改善碳排的議題，獲業者響應，將推動建築能效標示。（資料照，信義房屋提供） 長期以來，制度設計多半重「怎麼蓋」，卻較少問「未來怎麼用、最後怎麼拆」。結果是，當建築老化或退役，大量建材成為難以去化的廢棄物，相關成本被延後、被分散，最終仍由社會共同承擔。從設計階段就納入低碳與循環考量，與其說是理想，不如說是一種務實的長期治理選擇。

也有人擔心，這樣的政策是否會提高建築成本。但若只計算眼前支出，而忽略未來能源浪費、拆除處理與環境風險所帶來的隱性成本，反而才是對社會最不負責任的作法。當建築資訊更透明、能源效率能被理解，民眾在購屋與使用空間時，才有機會做出理性選擇，而不是在多年後被迫承擔後果。

更重要的是，將建築明確納入減碳主戰場，有助於讓責任分配回到現實。減碳不可能只靠少數產業或單一部門支撐，建築這個高度普遍、使用年限極長的領域，本就不該缺席。這不是對誰加壓，而是讓整體轉型更公平，也更有持續性。

政府提出綠建築新革命，從設計到重生，將打造零碳家園。（作者提供） 因此，支持這項政策，並不是因為它標榜綠色或循環，而是因為它把減碳真正落實到建築的全生命週期，從設計、使用到拆除，系統性地回應長年累積的環境與資源問題。彭啓明部長所展現的，不只是單一措施的推出，而是一種跨部會整合、讓建築成為減碳與資源循環關鍵節點的治理思維。當政策不再只停留在文件，而是開始重塑我們居住空間的運作邏輯，這樣的方向，本就值得社會給予理解與支持。

（作者為行政人員）

