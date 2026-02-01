自由電子報
自由開講》公寓大廈防磁磚掉落 用無人機外牆檢測

2026/02/01 13:30

◎ 張家榕

都市老化下的隱形危機

近年來，公寓大廈外牆磁磚掉落砸傷行人或車輛的新聞屢見不鮮，事件往往發生在毫無預警的瞬間，責任歸屬、賠償爭議與社會關注，總是在事故發生後才被迫展開。然而，更值得追問的是：在都市逐漸老化的過程中，這類高空風險是否真的只能被動承受？外牆磁磚剝落並非偶發現象，而是長期風化、雨水滲入、溫差變化與結構微幅變形交互作用下的結果。

自由開講》公寓大廈防磁磚掉落 用無人機外牆檢測日前新北市永和頂溪捷運站旁大樓外牆磁磚掉落，公所隨即派員到場檢修。（資料照）
對多數公寓大廈而言，外牆看得到卻摸不到，檢查成本高、施工風險大，往往只能仰賴目視巡查或等到住戶反映異狀才處理。這種治理模式，使風險在長時間內累積，直到事故發生才被社會看見。

現行制度對建築安全並非沒有規範，但實務上仍高度仰賴人工檢視與事後修繕，當都市中老屋比例持續上升，管理委員會人力有限、住戶意見分歧、專業檢測資源不足，制度設計與現實條件之間的落差便愈發明顯。於是，高空掉落物成為一種「大家知道存在，卻難以有效處理」的公共風險。

在此背景下，無人機技術提供了一個值得嚴肅討論的治理選項，透過無人機進行外牆檢測，可以在不搭設鷹架、不進行高風險作業的情況下，快速取得高解析影像，掌握外牆磁磚空鼓、裂縫與剝落徵兆。更重要的是，這類技術能將原本難以察覺的高空風險轉化為可視化資料，讓「可能發生」的危險，在事故之前就被辨識出來。

公寓大廈預防性安全工具

使用無人機檢查公寓大廈外牆，能有效預防磁磚掉落的風險。（作者提供，AI生成）使用無人機檢查公寓大廈外牆，能有效預防磁磚掉落的風險。（作者提供，AI生成）無人機的價值不僅在於節省人力或降低檢測成本，更在於它改變了安全治理的時間點。當檢測不再只是年度例行或事故後補救，而能形成持續性的觀測與比對，外牆安全便有機會從被動反應，轉向預防管理。這對都市老化下的建築安全而言，是關鍵的治理轉向。

當然，無人機的導入並非毫無挑戰，住宅區飛行涉及隱私、操作安全與管理責任，必須在清楚的規範下進行；檢測結果如何判讀、如何銜接後續修繕，也需要專業制度配合。但正因如此，這更是一個值得主管機關提前介入、建立示範與指引的公共議題。

外牆磁磚掉落不只是建築問題，而是都市治理成熟度的考驗，當城市不可避免地邁向老化，公共安全不能只仰賴事後責任追究，而應思考如何運用科技，讓風險在發生前就被看見。

無人機外牆檢測，或許正是讓高空隱形危機走向可預防、可管理的重要一步。

（作者為台灣物業優化精進協會創會理事長）

