黑熊學院》中國利用數千艘漁船形成海上屏障，是戰術還是威嚇手段？

中共這類海上民兵的作為，就是典型灰色領域衝突，應對方式不在於使用極端武力，而是加強海上執法的能力。

◎ 黑熊學院

紐時指出，中國漁船於2025年12月及2026年1月，兩度在東海大規模進行陣列式聚集。（取自貼文）

最近網路熱議的新聞是關於紐時近日發布一篇調查：「中國數千艘漁船正悄悄集結成海上封鎖線」。

紐時透過船舶追蹤數據分析，發現中國「兩度」悄悄地動員數千艘漁船在東海集結，並組成至少320公里長的「巨大的浮動屏障」。

因為這樣的報導，許多媒體紛紛開始「三分真、七分假」的敘述，我們簡單討論一下：

♦︎中共的「螞蟻雄兵」趁冬季大舉壓境？

東海水流速度會比台海來得穩定。能在「東海」做，不代表可以在「台海」做。

台海的海象凶險多變，受限於天候與海象，真的要執行此戰略有太多限制；台海冬季浪高通常約4公尺（約一層樓），陣風最高達十級。

此外，即便中共有幾千艘、幾萬艘的漁船，若沒有編列任何武器，擋在那邊意義不大。

♦︎「海上民兵」擊垮台灣？

中共當然無疑擁有動員能力。當他們動員千艘漁船，我們也能準備對應的驅離手段。

這類海上民兵的作為就是典型灰色領域衝突，應對方式不在於使用極端武力，而是加強海上執法的能力。

驅離不需要直接發射反艦飛彈。我們還有其他替代方式，例如：水炮、音爆彈等，方法與手段很多，殺雞何必需要牛刀。

當中國動員千艘漁船，我們也能準備對應的驅離手段，如水炮、音爆彈等；圖為2025年9月中國漁船於東海出海作業。（法新社檔案照）

♦︎做好最壞打算、思考應對方案

我們需要正視中共的侵略野心，尤其是針對非正規的灰色領域手法。

例如，這千艘漁船都有配備武器，該思考的就是交戰規則；如果確定對方並非平民漁船，就能以合理武力驅離。

歷史上亦有許多欺敵戰術，都是為了讓對手感到害怕而投降，我們不必過度恐慌。

最重要的是不要自亂陣腳、做好國防與邊境防衛及民防準備，才是有效解決恐懼的方式。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

