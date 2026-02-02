自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黑熊學院》中國利用數千艘漁船形成海上屏障，是戰術還是威嚇手段？

中共這類海上民兵的作為，就是典型灰色領域衝突，應對方式不在於使用極端武力，而是加強海上執法的能力。
黑熊學院

黑熊學院

2026/02/02 21:00

◎ 黑熊學院

紐時指出，中國漁船於2025年12月及2026年1月，兩度在東海大規模進行陣列式聚集。（取自貼文）紐時指出，中國漁船於2025年12月及2026年1月，兩度在東海大規模進行陣列式聚集。（取自貼文）

最近網路熱議的新聞是關於紐時近日發布一篇調查：「中國數千艘漁船正悄悄集結成海上封鎖線」。

紐時透過船舶追蹤數據分析，發現中國「兩度」悄悄地動員數千艘漁船在東海集結，並組成至少320公里長的「巨大的浮動屏障」。

因為這樣的報導，許多媒體紛紛開始「三分真、七分假」的敘述，我們簡單討論一下：

♦︎中共的「螞蟻雄兵」趁冬季大舉壓境？

東海水流速度會比台海來得穩定。能在「東海」做，不代表可以在「台海」做。

台海的海象凶險多變，受限於天候與海象，真的要執行此戰略有太多限制；台海冬季浪高通常約4公尺（約一層樓），陣風最高達十級。

此外，即便中共有幾千艘、幾萬艘的漁船，若沒有編列任何武器，擋在那邊意義不大。

♦︎「海上民兵」擊垮台灣？

中共當然無疑擁有動員能力。當他們動員千艘漁船，我們也能準備對應的驅離手段。

這類海上民兵的作為就是典型灰色領域衝突，應對方式不在於使用極端武力，而是加強海上執法的能力

驅離不需要直接發射反艦飛彈。我們還有其他替代方式，例如：水炮、音爆彈等，方法與手段很多，殺雞何必需要牛刀。

當中國動員千艘漁船，我們也能準備對應的驅離手段，如水炮、音爆彈等；圖為2025年9月中國漁船於東海出海作業。（法新社檔案照）當中國動員千艘漁船，我們也能準備對應的驅離手段，如水炮、音爆彈等；圖為2025年9月中國漁船於東海出海作業。（法新社檔案照）

♦︎做好最壞打算、思考應對方案

我們需要正視中共的侵略野心，尤其是針對非正規的灰色領域手法。

例如，這千艘漁船都有配備武器，該思考的就是交戰規則；如果確定對方並非平民漁船，就能以合理武力驅離

歷史上亦有許多欺敵戰術，都是為了讓對手感到害怕而投降，我們不必過度恐慌。

最重要的是不要自亂陣腳、做好國防與邊境防衛及民防準備，才是有效解決恐懼的方式。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書