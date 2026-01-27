自由開講》軍委副主席張又俠被查 解放軍「反腐」的真訊號

◎ 再米

一個政權最致命的危機，往往不是外敵，而是「最核心的槍」開始不可信。當北京用一句「涉嫌嚴重違紀違法」把最高將領打入調查，所撕開的不是單純貪腐，而是解放軍指揮鏈的穩定性與忠誠邏輯：究竟誰能被信任、誰隨時可能被替換？

中國國家主席習近平持續清洗解放軍，中共中央軍委會副主席張又俠（右）、軍委兼參謀部參謀長劉振立（左）2將領遭立案調查落馬。（美聯社、路透檔案照） 1月24日，中國國防部宣布：中央軍委副主席張又俠、以及中央軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立遭立案審查調查。張又俠身兼政治局委員，長期被視為最高領導人掌控軍隊的重要支柱；他不只是將領，更是軍權與黨權接合的接口。當這樣的「樞紐人物」也被迅速定性，代表所謂「依法治軍」的敘事，正在被一種更原始的政治邏輯取代：以清洗確保可控，以恐懼確保服從。

更耐人尋味的是節奏。1月20日，中共中央黨校省部級研討班開班式上，張又俠與劉振立缺席卻無說明；四天後直接以立案調查收束。中共處理高層出事的慣例再次上演：先消失、再定性、細節留白，讓外界只能從儀式、座位與通稿用字去拼湊真相。當「資訊」被制度性抽空，政治就只剩符號；符號越稀缺，解讀就越尖銳，疑雲也越利於權力操作。

把這件事放回近年的長線背景，訊息更清楚。自火箭軍遭整肅後，反腐一路向上，軍方與軍工系統多名要角被拉下；2025年更出現多位高階將領遭重處的人事震盪，連國防部長級人物也被清洗。如今輪到軍委副主席層級被查，意味最高指揮層的「安全感」正在重新定義——不是靠制度與透明，而是靠不斷重排來維持對上單線忠誠。

反腐一路向上，中國前國防部長李尚福，被中共開除黨籍。（歐新社檔案照） 反腐可以是戰力工程，也可以是忠誠工程。當「嚴重違紀違法」成為萬用標籤，外界看不到證據與程序，只看得到恐懼治理的邊界擴張。高層頻繁更迭，採購、人事、作戰規劃都可能被迫重新對齊；短期內，軍隊忙於自證與表態，專業理性自然讓位，連武器採購與裝備建設都可能出現延宕與震盪。

因此，張又俠案真正傳遞的，不是「又抓到一個貪官」，而是「體系信任正在斷裂」。一個連核心將領去留都必須用缺席與通稿暗示的體制，對內只能更集中權力，對外也只會讓決策更難被預期。

（作者為退休人士）

