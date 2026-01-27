自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》軍委副主席張又俠被查 解放軍「反腐」的真訊號

2026/01/27 13:30

◎ 再米

一個政權最致命的危機，往往不是外敵，而是「最核心的槍」開始不可信。當北京用一句「涉嫌嚴重違紀違法」把最高將領打入調查，所撕開的不是單純貪腐，而是解放軍指揮鏈的穩定性與忠誠邏輯：究竟誰能被信任、誰隨時可能被替換？

中國國家主席習近平持續清洗解放軍，中共中央軍委會副主席張又俠（右）、軍委兼參謀部參謀長劉振立（左）2將領遭立案調查落馬。（美聯社、路透檔案照）中國國家主席習近平持續清洗解放軍，中共中央軍委會副主席張又俠（右）、軍委兼參謀部參謀長劉振立（左）2將領遭立案調查落馬。（美聯社、路透檔案照） 1月24日，中國國防部宣布：中央軍委副主席張又俠、以及中央軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立遭立案審查調查。張又俠身兼政治局委員，長期被視為最高領導人掌控軍隊的重要支柱；他不只是將領，更是軍權與黨權接合的接口。當這樣的「樞紐人物」也被迅速定性，代表所謂「依法治軍」的敘事，正在被一種更原始的政治邏輯取代：以清洗確保可控，以恐懼確保服從。

更耐人尋味的是節奏。1月20日，中共中央黨校省部級研討班開班式上，張又俠與劉振立缺席卻無說明；四天後直接以立案調查收束。中共處理高層出事的慣例再次上演：先消失、再定性、細節留白，讓外界只能從儀式、座位與通稿用字去拼湊真相。當「資訊」被制度性抽空，政治就只剩符號；符號越稀缺，解讀就越尖銳，疑雲也越利於權力操作。

把這件事放回近年的長線背景，訊息更清楚。自火箭軍遭整肅後，反腐一路向上，軍方與軍工系統多名要角被拉下；2025年更出現多位高階將領遭重處的人事震盪，連國防部長級人物也被清洗。如今輪到軍委副主席層級被查，意味最高指揮層的「安全感」正在重新定義——不是靠制度與透明，而是靠不斷重排來維持對上單線忠誠。

反腐一路向上，中國前國防部長李尚福，被中共開除黨籍。（歐新社檔案照）反腐一路向上，中國前國防部長李尚福，被中共開除黨籍。（歐新社檔案照） 反腐可以是戰力工程，也可以是忠誠工程。當「嚴重違紀違法」成為萬用標籤，外界看不到證據與程序，只看得到恐懼治理的邊界擴張。高層頻繁更迭，採購、人事、作戰規劃都可能被迫重新對齊；短期內，軍隊忙於自證與表態，專業理性自然讓位，連武器採購與裝備建設都可能出現延宕與震盪。

因此，張又俠案真正傳遞的，不是「又抓到一個貪官」，而是「體系信任正在斷裂」。一個連核心將領去留都必須用缺席與通稿暗示的體制，對內只能更集中權力，對外也只會讓決策更難被預期

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書