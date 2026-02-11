自由電子報
自由開講》客語用字要標準化 政府更該帶頭寫對字

2026/02/11 08:00

◎ 黃麗芬

這些年，政府積極推動母語教育與客語認證，鼓勵學習、提升使用率，但在「客語文字標準化」這項最根本的工作上，卻出現了矛盾現象。教育部公告的客語標準用字明確指出，「庄」是「莊」的異體字，除保留於原地名（如「南庄」）外，其餘應一律使用「莊」字，如「客家莊」、「莊頭」、「莊下」等。然而，負責推廣客語的機關——包括客家委員會、地方客家事務局及客家公共傳播基金會——至今仍習慣使用「客庄」一詞，甚至作為品牌名稱與政策標語，廣泛出現在文宣、網站與新聞稿之中。

客家委員會客家文化發展中心推動「客庄村史撰寫計畫」，與屏東縣內埔鄉公所舉辦「村史回村」工作坊，發表《大武山下新東勢：日久他鄉係故鄉》。（資料照，客發中心提供）客家委員會客家文化發展中心推動「客庄村史撰寫計畫」，與屏東縣內埔鄉公所舉辦「村史回村」工作坊，發表《大武山下新東勢：日久他鄉係故鄉》。（資料照，客發中心提供） 這樣的做法，看似細節，實則關乎語文政策的公信力。當教材教的是「客家莊」，但官方網站與活動名稱卻頻頻出現「客家庄」，學習者自然會產生疑惑：哪個才是對的？若推廣單位自己都不遵照教育部公告用字，又如何要求師生依規教學？這樣的混亂不僅削弱文字規範化的成效，也影響民眾對客語書寫的信任與認知。

語文規範並非限制創意，而是建立共通理解與世代傳承的基礎。正因客語使用人口逐年下降，標準化文字更顯重要。它能提供明確的學習依據，讓教師與學生方向一致，也能確立官方用語統一，減少誤用與混淆。若公部門在教材、文件與標語中各用各的字，社會便難以形成穩定的書寫文化。語言標準化若無法從政府自身落實，任何「客語復振」的口號都只是空話。

政府的用字具有高度示範效應，尤其語文政策相關機構更應審慎對待。公部門的字詞選擇，往往成為學界、出版界、媒體乃至民間團體的依據。當中央機關堅持使用「客庄」時，地方自然跟進，出版品、網頁與海報也紛紛沿用。

此舉不僅削弱教育部公告用字的權威，更讓「標準化」三字失去實質意義。教育部訂定標準字，是經專家長期研究與討論的結果，兼顧語源、字形與教育推廣需求。將「莊」列為正字，是基於尊重語言演變與統一書寫的原則。

教育部 將「莊」列為正字，是基於尊重語言演變與統一書寫的原則。（取自教育部臺灣客語辭典）教育部 將「莊」列為正字，是基於尊重語言演變與統一書寫的原則。（取自教育部臺灣客語辭典）若推廣機關以「習慣」或「辨識度」為由沿用舊字，等同否定專業審議成果，讓政策顯得前後矛盾。

筆者呼籲：政府應即刻檢視公文、標語、網站及出版品中的用字，凡非原地名者，一律改用「莊」字，以符合法定標準。客家委員會更應率先制定統一用字指引，要求各級機關共同遵循。唯有政府帶頭示範，建立一致規範，方能讓民眾在閱讀與學習時不再混淆。

客語文字標準化不是枝微末節，而是語言政策能否落實的根本。寫對每一個字，不只是正確與否，更是對母語文化的尊重與責任。當政府願意以身作則，從用字開始嚴謹執行，客語的書寫系統才能制度化，語言傳承也才能在穩定的基礎上延續下去。

（作者為教育人員）

