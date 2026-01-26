自由開講》跨境鎮壓升級！ 中共買通台徵信社偷拍港人

◎ Jia

中共透過徵信社介入 跨境威脅延伸至隱蔽監控

香港抗爭者湯偉雄的泰拳工作室2025年11月遭不明人士潑紅漆，陸委會指出，行兇者為兩名港人，屬中共跨境鎮壓行動的一部分。湯偉雄認為，事件與他呼籲港人投票表態無關的文章直接相關，明顯意在警告他與在台港人，增加經營困難與心理壓力。

除了潑漆事件，中共還透過台灣徵信社監控港人在台活動。湯偉雄透露，近期港人團體在台舉辦活動時，有徵信社受港方指使到場拍照，記錄參加者身分。例如電影「自殺通告」在台上映期間，港方透過徵信社蒐集觀影者資料。這種做法顯示，中共跨境鎮壓已從實體威脅延伸至隱蔽監控。

恐嚇行動升級 政府將依法追責

陸委會嚴正警告，任何協力者若配合中共滲透與威脅，無論是徵信社或其他在台協力者，都將依法追究。警方已針對潑漆案展開偵辦，以保障在台港人的安全與自由。

湯偉雄指出，過去中共曾透過黑幫或間接手段潑漆，如今直接派遣香港人士犯案，並結合偷拍、恐嚇信件等手段，手法更具組織性與跨境性。紀念六四活動甚至曾收到炸彈恐嚇信，顯示中共鎮壓行動越來越猖狂。

整體而言，中共跨境鎮壓策略已延伸至台灣，不僅涉及實體威脅，也包括隱蔽監控。台灣政府強調，制度與法律將是防線，任何配合中共的非法行為都將受到嚴懲。在台港人則應保持警覺，並配合政府安全措施，減少跨境威脅可能造成的影響。

