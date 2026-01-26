自由電子報
自由開講》如果沒有外部獨立的完整調查權，就會有校園的教師冤案!

2026/01/26 19:00

◎ 鄭霸林

面對近年來教師對於校園所謂「不適任教師」處理機制的不滿，教育部於日前修正發布校事會議相關辦法，但修法草案卻引發教師團體強烈批判，認為制度疊床架屋，難以解決「濫訴」問題。因此多個教師團體破千人於日前（1/25）抗議教育部惡修教師解聘辦法，發起「廢惡法、救教育」行動，號召數千教師上街維護教育專業。另一方面，不同立場的人本教育基金會則公開聲明，主張制度不該走回頭路，無視過去不適任教師處理機制的教評會產生「師師相護」的事實；國教行動聯盟則主張「修制度不廢制度」；台家盟主張，應參考現行的《幼兒教育照顧法》模式，將調查權移出學校，由縣市主管機關建置專業的審查小組決定是否受理，並由調查小組進行調查。

「解聘辦法」及「校事會議調查制度」引發教師不滿，教師團體發起遊行，向教育部陳情抗議。（資料照）「解聘辦法」及「校事會議調查制度」引發教師不滿，教師團體發起遊行，向教育部陳情抗議。（資料照）上述不同團體的主張，本質上最大的核心爭議在於：調查不公。但很遺憾的是，教育部公布的校事會議相關辦法修正草案，幾乎未碰觸到此一關鍵性問題，僅不斷重複強調未來將提升「調查小組」人才庫的專業與調查品質。對此，不得不說，這是頭痛醫頭，腳痛醫腳的半調子改革。檢視現今校園內有關「不適任教師」之認定調查機制，其實並非只有「校事會議」制度，早在「性平會」制度的階段，就已經產生非常多審理不公的冤案，而校事會議制度的建構，則是更把教師推向「冤案」追加「濫訴」的悲慘高潮。

以下，以某國立大學（以下稱C大學）性平會受理的性平事件調查案為例，就會發現：如果沒有外部獨立的完整調查權，因為學校裁量的獨斷與不公，就不斷會有校園教師冤案的發生。就本件性平事件案例，C大學性平會受理後委由外部調查小組進行調查，雖然經調查後認定不成立，但學校「學生申訴委員會」任意（非法定）以程序瑕疵予以推翻，再由性平會進行「重啟調查」。經第二次另組外部調查小組調查後，仍然認定「不成立」，但學校性平會卻在完全排除調查小組參與的情形下，直接變更認定結果為「成立」。

地方教師工會近日召開記者會宣布，集體退出「教育部校園事件處理會議調查人才庫」。（資料照）地方教師工會近日召開記者會宣布，集體退出「教育部校園事件處理會議調查人才庫」。（資料照）爾後，依慣例，各級教評會、各階段校內會議皆主張尊重性平會決議，並認定被申訴教師為「解聘處分」。而該教師在本案件於性平會一開始受理時，即以調查為由被迫停聘（無薪）長達近兩年之久。就此一現實發生之案例，即使再提高所謂外部調查小組的「調查權」品質，又有何意義呢？建議教育部應盡速建構外部且具獨立性與完整性（具有法律拘束效果）的調查權機制，以確保調查結果的公平性，否則，將如同本次教師團體的抗議所稱，調查就是霸凌!

（作者為台北人，大學專任教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

