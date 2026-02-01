南南論壇》菲律賓加入「抗中」 共軍軍演強化「不安感」

從菲律賓的角度來看，「正義使命2025」並非單一針對台灣的軍事行動，而是與南海、巴士海峽乃至呂宋島北部安全高度連動的區域性軍事展示。解放軍演習區域所展現的封控、制權與跨戰區協同能力，對菲律賓而言意味著一個清楚的訊號：一旦台海發生衝突，菲律賓不可能置身事外。無論是海上交通線、空域安全，或美菲軍事合作設施的戰略角色，都已被納入北京的整體軍事想像之中。

◎ 馬準威

中國解放軍於2025年12月發動「正義使命2025」聯合軍演，在台灣周邊多個海空域同步展開高強度軍事演訓。這不僅是北京對台軍事威懾的延續，也再次凸顯第一島鏈整體安全態勢的結構性變化。在此背景下，菲律賓的反應尤其值得關注，因為馬尼拉已不再是過去那個可以在中美之間保持模糊空間的「邊緣角色」，而正被推向地緣政治的前線。

菲律賓被推向地緣政治的前線，圖為美國與菲律賓「肩並肩」聯合軍演，菲軍發射「標槍」（Javelin）反裝甲飛彈。（路透檔案照） 從菲律賓的角度來看，「正義使命2025」並非單一針對台灣的軍事行動，而是與南海、巴士海峽乃至呂宋島北部安全高度連動的區域性軍事展示。解放軍演習區域所展現的封控、制權與跨戰區協同能力，對菲律賓而言意味著一個清楚的訊號：一旦台海發生衝突，菲律賓不可能置身事外。無論是海上交通線、空域安全，或美菲軍事合作設施的戰略角色，都已被納入北京的整體軍事想像之中。

中共解放軍東部戰區去年底對台「正義使命-2025」軍演，與菲律賓安全高度連動。（資料照，取自微博） 事實上，菲律賓近年的政策轉向，正是對此現實的回應。自小馬可仕政府上任以來，菲律賓不僅恢復並強化與美國的同盟關係，更擴大《加強防務合作協議》（EDCA）下美軍可使用的軍事基地，其中數處位於呂宋島北部，距離台灣僅數百公里。這些部署，並非菲律賓主動挑釁中國，而是源於其對中國在南海行為、灰色地帶施壓與軍事擴張的深層不信任。

菲律賓軍方去年8月在巴丹群島省馬哈濤鎮（Mahatao）啟用「前進作戰基地」。此基地距台不到185公里，被視為菲國反制中國、協防台灣的關鍵一步。（資料照，取自菲律賓北呂宋軍區）「正義使命2025」的出現，進一步鞏固了菲律賓的戰略判斷。菲律賓國防部在2025年12月31日發表聲明，對「正義使命-2025」演習「深感關切」，指責中國軍方和海警在台灣周邊的行動破壞區域和平與穩定。菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）更表示，菲律賓今年將與盟友進行更多場次的聯合巡航行動以及軍事演習。對馬尼拉而言，北京一方面宣稱不針對第三方，另一方面卻持續以大規模軍演改變區域軍事平衡，這種言行落差使菲律賓更難回到「戰略模糊」的舒適圈。尤其是在南海仲裁案後，中國對菲律賓專屬經濟區的施壓從未停止，台海軍事升溫只會讓菲律賓更擔心自身成為下一個被「常態化施壓」的對象。

菲律賓國防部長鐵歐多洛日前表示，中國在台灣周邊舉行軍演破壞區域和平與穩定。（路透檔案照）值得注意的是，菲律賓的立場並非單純「親美反中」，而是一種以主權安全為核心的現實選擇。菲律賓總統小馬可仕多次傳達：菲律賓不會成為任何衝突的發起者，但也明確指出，不會接受以武力或威嚇方式改變區域現狀。這種表態，實際上與多數東南亞國家日益增加的安全焦慮高度一致，只是菲律賓因其地理位置，承受中國的戰略壓力更為直接。

從宏觀的角度看，「正義使命2025」凸顯的是一個正在成形的區域安全新常態，中國的軍事行動不再是單點式的政治警告，而是具有跨區域、跨情境的系統性設計。菲律賓正是在這樣的結構下，被動地走向第一島鏈防衛體系的要角。這並非菲律賓單方面的選擇，而是大國競逐下，中小國生存空間被壓縮的結果。

菲律賓總統小馬可仕去年表示，一旦中國與台灣爆發衝突，菲國「無法置身事外」。（彭博檔案照）

菲律賓的反應提供了一個重要觀察，當中國以軍演作為政治工具，周邊國家的「不安感」往往更為明顯。北京若持續透過高強度軍事行動塑造新常態，只會促使更多第一島鏈國家加速靠攏美國與墊高彼此間的安全合作。從這個角度看來，中國的「圍台軍演」，反而正在重塑一個對中國更不利的區域安全環境。

（作者為台灣東南亞與南亞協會副秘書長、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）

