自由開講》柯文哲的「肘拐子」欺善怕惡

柯文哲用左手肘擊林昱孜（右1）畫面（上）及開心用右手搭民眾肩膀合照（下），形成強烈對比。（擷取自YouTube@柯文哲，本報合成）

民眾黨前主席柯文哲，十七日到嘉義，為了黨籍的嘉義市長參選人張啓楷掃街拜票，當時黨內另一名嘉義市議員參選人林昱孜也跟在一旁，卻被網友發現，有民眾要跟柯文哲合照時，林昱孜遭到柯文哲肘擊推開，甚至斜眼瞪了一下，認為柯文哲根本就是厭女！

網路上大家的重點都放在柯文哲的左肘擊，而忽略了他搭在另一位女性長者肩膀上面的右手。當時柯文哲滿面笑容、親切地回應民眾合照的要求，右手熱絡地搭在對方肩膀上；但同時，他卻用左肘攻擊民眾黨的女性黨員，臉部表情明顯地露出不悅。那是因為他需要右邊那位的選票，左邊那位則是有求於他的民眾黨員。

好熟悉的場景，二0一五年十二月五日（星期六），台灣醫界所舉辦的「李鎮源院士百周年冥誕」紀念時，我也挨過柯文哲的左肘架拐子。李鎮源是藥理學家，以研究蛇毒知名，是中研院院士，曾任台大醫學院院長，曾經領導成立「一00行動聯盟」、「臺灣醫界聯盟基金會」，並擔任建國黨的第一任黨主席，所以醫界幫他舉辦「百周年冥誕紀念」。

李院士也是台灣教授協會（簡稱台教會）會員，每年台教會年會時他都會偕夫人參加，多次碰面；而寫論文時需要參考的醫學書籍，因不是台大醫學院的教職學生，無法借出，向他小小抱怨了一下，蒙他慷慨借予藏書，所以他的「百周年冥誕」我當然參加。

十二月五日那天我早早便到，意外之喜的是竟在大門口碰到就職將滿一週年的柯文哲市長，我高興地三步併兩步地走向前要與他握手，邊走還邊說：「我除了投票給你，還幫你拉了先生那一票呢」，因為先生認為競選公報上有一位也是台教會會員的候選人政見更佳，但我勸先生「唯有集中選票才能打敗大連艦隊的連勝文，連家已經夠有錢，不能再讓他掌權！」先生被說動了。然而柯市長非但不聽我說話，也不跟我握手，他還用左肘對我架拐子，將我推開，然後轉身走進大門，當時的我心被搓痛；直到二0一七年看到幫他辦成功「世大運」的蘇麗瓊秘書長，竟被他虧「沒得抽」時，我真正看透了他，還好二0一八年民進黨推出姚文智競選市長。

2017年世大運功臣、前台北市政府秘書長蘇麗瓊，聽聞柯文哲說她「離開市府是沒得抽」，非常不高興。（資料照）

可看出柯文哲非常地欺善怕惡，他本來就是雞腸鳥肚、貪吃愛財的人，還好沒有讓這個人當選台灣總統，否則後果不堪設想！

（作者為台灣教授協會會員）

