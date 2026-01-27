自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》柯文哲的「肘拐子」欺善怕惡

2026/01/27 15:00

◎ 李欣芬

柯文哲用左手肘擊林昱孜（右1）畫面（上）及開心用右手搭民眾肩膀合照（下），形成強烈對比。（擷取自YouTube@柯文哲，本報合成）柯文哲用左手肘擊林昱孜（右1）畫面（上）及開心用右手搭民眾肩膀合照（下），形成強烈對比。（擷取自YouTube@柯文哲，本報合成）

民眾黨前主席柯文哲，十七日到嘉義，為了黨籍的嘉義市長參選人張啓楷掃街拜票，當時黨內另一名嘉義市議員參選人林昱孜也跟在一旁，卻被網友發現，有民眾要跟柯文哲合照時，林昱孜遭到柯文哲肘擊推開，甚至斜眼瞪了一下，認為柯文哲根本就是厭女！

網路上大家的重點都放在柯文哲的左肘擊，而忽略了他搭在另一位女性長者肩膀上面的右手。當時柯文哲滿面笑容、親切地回應民眾合照的要求，右手熱絡地搭在對方肩膀上；但同時，他卻用左肘攻擊民眾黨的女性黨員，臉部表情明顯地露出不悅。那是因為他需要右邊那位的選票，左邊那位則是有求於他的民眾黨員

好熟悉的場景，二0一五年十二月五日（星期六），台灣醫界所舉辦的「李鎮源院士百周年冥誕」紀念時，我也挨過柯文哲的左肘架拐子。李鎮源是藥理學家，以研究蛇毒知名，是中研院院士，曾任台大醫學院院長，曾經領導成立「一00行動聯盟」、「臺灣醫界聯盟基金會」，並擔任建國黨的第一任黨主席，所以醫界幫他舉辦「百周年冥誕紀念」。

李院士也是台灣教授協會（簡稱台教會）會員，每年台教會年會時他都會偕夫人參加，多次碰面；而寫論文時需要參考的醫學書籍，因不是台大醫學院的教職學生，無法借出，向他小小抱怨了一下，蒙他慷慨借予藏書，所以他的「百周年冥誕」我當然參加。

十二月五日那天我早早便到，意外之喜的是竟在大門口碰到就職將滿一週年的柯文哲市長，我高興地三步併兩步地走向前要與他握手，邊走還邊說：「我除了投票給你，還幫你拉了先生那一票呢」，因為先生認為競選公報上有一位也是台教會會員的候選人政見更佳，但我勸先生「唯有集中選票才能打敗大連艦隊的連勝文，連家已經夠有錢，不能再讓他掌權！」先生被說動了。然而柯市長非但不聽我說話，也不跟我握手，他還用左肘對我架拐子，將我推開，然後轉身走進大門，當時的我心被搓痛；直到二0一七年看到幫他辦成功「世大運」的蘇麗瓊秘書長，竟被他虧「沒得抽」時，我真正看透了他，還好二0一八年民進黨推出姚文智競選市長。

2017年世大運功臣、前台北市政府秘書長蘇麗瓊，聽聞柯文哲說她「離開市府是沒得抽」，非常不高興。（資料照）2017年世大運功臣、前台北市政府秘書長蘇麗瓊，聽聞柯文哲說她「離開市府是沒得抽」，非常不高興。（資料照）

可看出柯文哲非常地欺善怕惡，他本來就是雞腸鳥肚、貪吃愛財的人，還好沒有讓這個人當選台灣總統，否則後果不堪設想！

（作者為台灣教授協會會員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書