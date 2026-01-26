自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從「腦科學」解密霍諾德徒手攀101的心理機制

2026/01/26 12:30

◎ 楊啟正

霍諾德25日完成徒手攀登台北101的創舉。（資料照）霍諾德25日完成徒手攀登台北101的創舉。（資料照）

1月25日在外早餐時，發生件很有趣的事。就是許多一同用餐的民眾都在看網路上直播的「徒手攀爬（Free Solo Climbing）101」的創舉！不得不說相信所有觀看直播的人，心都跟著Alex Honnold這位全世界最著名的徒手攀岩大師起伏著！看著他必須頂著大風，在這麼高的地方，只有這麼少的接觸點，不斷地向上移動卻完全如履平地般的冷靜，真的令人讚嘆與震驚！到底是什麼樣的狀態才能完成這樣的事情？

由於筆者過去對「腦 – 行為」的關係有些許研究與瞭解，發現像這樣的徒手攀岩者的心理狀態並非像我們一般人所想像是「愛尋求刺激啊」、「手的握力、指力要很大啊！」甚至是「可能很喜歡得到關注啊！」這些表面的理解；反而，他們可能皆需要更複雜且深厚的心理特徵，才能完成這樣的運動創舉

首先，過去學術研究早已發現頂尖徒手攀岩者的腦部構造與活動機制與一般人有所不同

事實上，正是這位攀爬101的Alex Honnold先生，過去就接受過神經科學家對其腦部功能性核磁共振影像的檢查，結果發現大腦中負責恐懼反應的「杏仁核」（amygdala），在面對高刺激性且令人恐懼的影像時，他的反應明顯較一般人降低許多，顯示其可能需要非常強烈的刺激才足以引發他的恐懼反應。

其次，這類攀岩者的心理狀態絕非我們想像的那麼「衝動」或「不假思索」

反而，他們通常都是相當具有組織能力，會事先不斷地預演、練習，並藉由嚴謹地規劃與分析，來調控面對「挑戰」甚至「死亡」時所產生的焦慮與恐懼。利用這樣反覆的生理、心理嘗試訓練的過程，讓自己在面對極高風險下進入一種「心流」（Flow）的體驗；簡單來說，就是全神專注於某一件事情時，彷彿產生一種「忘我」與「與所做的事情融為一體」的感受。這樣的心流狀態，也可以是一種極大滿足感與成就感的來源。

頂尖攀岩者的心理狀態，絕非我們想像的那般「衝動」，他們是透過極高風險活動，讓自己進入一種「心流」的狀態。（資料照）頂尖攀岩者的心理狀態，絕非我們想像的那般「衝動」，他們是透過極高風險活動，讓自己進入一種「心流」的狀態。（資料照）

由此可知，徒手攀爬絕對是人體潛能、生理機制與心理韌性的極致展現。它顯示出人類如何透過神經生理的特異性，以及經由後天極度嚴謹的心理訓練，完成對自身能力與生命的掌握。這也是我們除了讚嘆Alex Honnold先生的攀爬表現之外，看到他在心理與生命議題上的過人之處啊！

（作者為國立政治大學心理學系 教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書