評論 > 投書

自由開講》鉅額維護費背後：眷改條例增修 是轉型正義還是量身後門？

2026/01/27 10:30

◎ 底波拉

民國115年1月16日，立法院三讀通過《國軍老舊眷村改建條例》第三條修正草案。表面上，此舉是放寬眷村定義以因應時代變遷，實則引發了「因人設事」與「行政霸權」的嚴重質疑。

《國軍老舊眷村改建條例》第三條修正草案，被外界視為專為「慈仁八村」量身打造。（取自Google地圖）《國軍老舊眷村改建條例》第三條修正草案，被外界視為專為「慈仁八村」量身打造。（取自Google地圖）

一、「慈仁八村」的量身修法疑雲

此次修法被外界視為專為「慈仁八村」量身打造。該村於民國78年興建，本不符原條文「69年底前興建」之門檻，卻因國防部誤列眷改總冊，之後又遭人檢舉，導致眷戶仍滯留於慈仁八村，而「萬隆新舍」50戶眷改新屋也空置了15年。令人費解的是，面對此行政瑕疵，政府不採行政救濟，竟動用「修法」大刀讓行政疏失合法化。這種「個案式立法」不僅諷刺，更嚴重損害法律的安定性。

二、50戶空屋年耗1200萬元維護費？

為了支撐修法正當性，提案立委強調「萬隆新舍」50戶眷改新屋空置，每年耗資1200萬元維護費。此數據令人咋舌：平均每戶每月維護成本竟高達2萬元。這筆公帑預算究竟如何組成？透明度何在？更矛盾的是，慈仁八村已有20戶遷出並由國防部翻修為軍人宿舍。若法律如今為未遷出者「轉型」賦予權益，對當年配合搬遷、含冤離開的人來說，正義在哪裡？

立法院會三讀修正通過國軍老舊眷村改建條例第3條條文。圖為國民黨立委羅智強（右）與民進黨團幹事長鍾佳濱（左）手持看板表達立場。（中央社檔案照）立法院會三讀修正通過國軍老舊眷村改建條例第3條條文。圖為國民黨立委羅智強（右）與民進黨團幹事長鍾佳濱（左）手持看板表達立場。（中央社檔案照）

三、萬餘戶職務官舍的定位災難

依據修正條文，建村時限放寬至民國85年1月。然而，根據婦聯會名冊，民國69年至84年間共有100村、10394戶職務官舍。如今時限挪後，這萬餘戶是否具備「普惠」資格？修法中增列「且有改建之必要」之限制，無疑是行政機關的「逃生艙」。過去國防部強拆了不少結構健全的眷村，現在新法卻為其築起「裁量權」的高牆。這種「想拆就拆、不想給就說沒必要」的裁量霸權，讓法律淪為恣意行政之工具。

四、被遺忘的真冤案

國安6村對照興建於民國44至64年間的「國安6村」343戶，無論新舊條文皆完全符合定義，卻因被漏列眷改總册，在官僚體系間被互踢皮球長達30年，令人感慨！政府願為不符法規的慈仁八村「量身修法」，卻不願對合法卻被漏列的國安6村「依法行政」。這種「特許Vs.遺棄」的強烈對比，證明政治權衡遠重於法律正義。若政府不能平反國安6村的遺珠之憾，此次修法將淪為台灣法治史上最難堪的汙點。

（作者為眷村改建觀察員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

