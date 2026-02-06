自由電子報
評論 > 投書

自由開講》從「關關」事件看界線 言論自由不等於危害主權的通行證

2026/02/06 17:00

◎ Ace

個案處理 為何引發北京高調反應

中配網紅「關關」因多次公開宣稱「紅旗插滿台灣」、支持武力統一，遭移民署依法廢止在台居留許可，中國國台辦隨即跳出嗆聲，揚言對所謂「台獨幫兇爪牙」追責。此一反應，表面上是聲援中配權益，實質上卻是將單一執法事件，操作為對台政治攻防的素材。

中配網紅「關關」被廢止居留許可後，中國國台辦隨即跳出嗆聲，揚言對所謂「台獨幫兇爪牙」追責。（取自抖音）中配網紅「關關」被廢止居留許可後，中國國台辦隨即跳出嗆聲，揚言對所謂「台獨幫兇爪牙」追責。（取自抖音）

法律適用 清楚而非選擇性

事實上，移民署處分並非針對身分，而是針對具體行為。相關規定明載，若有危害國家安全或社會安定之虞，主管機關即得依法處置。「關關」不僅在網路上鼓吹武力侵略、否定中華民國存在，更多次以公共空間拍攝政治挑釁內容，已明顯逾越一般言論表達的界線。這類行為，無論發生在任何民主國家，都難以被視為可容忍範圍。

國台辦操作 混淆個案與群體

值得注意的是，北京刻意將「關關」的個人違法行為，包裝成「中配群體遭迫害」的敘事，試圖製造台灣社會對立。陸委會即指出，絕大多數中配在台安居樂業、認同台灣社會，國台辦這種以偏概全的說法，反而傷害在台努力生活的中配家庭，將其推向不必要的政治標籤之中。

中配網紅「關關」遭廢止居留許可，國台辦嗆聲說，對於迫害中國配偶的台獨幫兇爪牙，將依法追責，嚴懲不貸。（取自國台辦直播）中配網紅「關關」遭廢止居留許可，國台辦嗆聲說，對於迫害中國配偶的台獨幫兇爪牙，將依法追責，嚴懲不貸。（取自國台辦直播）

言論自由 不包含鼓吹侵略

民主社會保障言論自由，但從不等於放任鼓吹戰爭、否定國家主權的行為。當言論直接指向暴力侵略與制度消滅，國家依法介入，不僅正當，也屬必要的自我防衛。將依法行政抹黑為「打壓」，本身就是對民主法治的曲解。

主權事務 中共無權置喙

整體而言，「關關」事件凸顯的，不是台灣是否包容，而是界線是否清楚。台灣依法處理個案，是內政與法治問題，中共高調叫囂、試圖上綱為政治清算，反而再次證明其慣於將個案操作為統戰工具。對台灣社會而言，冷靜看清這層操作邏輯，遠比被情緒語言牽著走更為重要。

（作者為研究生，大陸相關方面研究）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

