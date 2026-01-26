自由電子報
自由開講》經貿協議送立法院審議 錯失談判成果代價大！

2026/01/26 11:00

◎ 葉昱呈

行政院副院長鄭麗君率領談判團隊，歷經9個月密集交涉，成功為台灣爭取對美關稅15％不疊加，並在美國232條款架構下取得最優惠待遇。此一成果，使台灣與日本、韓國站上相同競爭起跑線，也實質降低長年壓在傳統產業上的關稅成本，對出口環境具有關鍵意義。

台灣談判團隊歷經9個月密集交涉，成功為台灣爭取對美關稅15％不疊加，並在美國232條款架構下取得最優惠待遇。圖為台美關稅談判說明記者會。（資料照）台灣談判團隊歷經9個月密集交涉，成功為台灣爭取對美關稅15％不疊加，並在美國232條款架構下取得最優惠待遇。圖為台美關稅談判說明記者會。（資料照）

然而，成果公布後，部分在野陣營即以「掏空台灣」、「五千億美元風險」質疑政策方向，卻未清楚區分「企業自主投資」與「政府信用保證」在法律責任與實際財政支出上的差異。信保機制本就設有額度上限、分期啟動與審核條件，是否動用及動用規模，均取決於企業行為與市場狀況，並非政府即時、全面承擔的支出承諾。若將風險控管工具直接等同於政府已背負鉅額支出，無助於社會理性評估政策影響。

依《條約締結法》，重大經貿協議本就須送交立法院審議，行政部門亦已表明，將提出完整協議內容與產業衝擊評估，供國會依法行使監督職權。國會把關是制度設計的一環，但其前提仍在於資訊正確與專業理解。若在錯誤認知下延宕或否決協議，實際影響將反映在關稅結構、出口競爭力與相關就業市場，而非僅止於政治立場的對立。

自由開講》經貿協議送立法院審議 錯失談判成果代價大！關稅調降到15％，主要受惠者是就業人口密集的傳統產業。圖為工具機。（中央社檔案照）

進一步觀察，本次關稅調降對高科技半導體產業的直接影響有限，主要受惠者反而是工具機、自行車、汽車零組件、鋼鐵、紡織等就業人口密集的傳統產業。這些產業長期承受關稅與成本壓力，其競爭條件的變化，對就業穩定與地方經濟具有實質影響。

在民主制度下，政策可以受檢驗、協議可以被審議，但討論仍須建立在制度事實與風險評估之上。國會對經貿協議的處理方式，不僅影響產業結構，也將形塑外界對台灣政策穩定性與履約可信度的長期判斷。若因錯誤認知而錯失談判成果，最終承受代價的，將是產業競爭力與就業機會。

（作者為公務員）

