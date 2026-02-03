自由開講》私校熱潮下 國民教育正被掏空

◎ 楊智強

當部分知名私校以不到3成的錄取率，吸引數千名小六生報考，補習班高喊「只教會考的」，把寒假壓縮成數天密集刷題營，社會應正視一個弔詭現象，少子化衝擊下，私校的篩選機制不僅未鬆動，反而愈發激烈，對國民教育體系形成反向擠壓。



這股熱潮，源自家長對公校治理的集體焦慮。近年校事會議申訴案件頻仍，雖多數最終不成立，卻已讓教師承受沉重壓力。當管教權界線模糊、不適任教師難以及時調整，家長自然傾向選擇標榜「嚴管勤教」的私校，作為避險趨向。

問題在於，所謂的「理性選擇」正累積結構性後果。補教業者精準操作家長不安，唯恐孩子輸在起跑點，將競爭包裝成必要投資，讓小學生過早承受高壓淘汰邏輯。即便教育主管機關指出部分私校考題超出課綱，實際監理手段卻相對有限，難以遏止惡性競逐。

更深層的危機，是對公校造成的「精華抽離」。當期待值與資源持續流向私校，公校承擔更複雜的教學現場，形成學生來源、信心與表現的惡性循環。然而，公立學校所呈現的多元背景與真實社會樣貌，恰恰是培養孩子同理心與適應力的重要場域。



調查顯示，家長選擇私校的前三大原因皆與公校管理困境有關，這凸顯的不是私校多好，而是公校多麼需要制度鬆綁與資源挹注。

若教育只剩下篩選與競速，階級流動將愈加困難。私校熱，反映的不是公校失能，而是制度需要調整。教育部應強化私校招生與命題規範，減輕公校教師非教學負擔，並在少子化下推動小班制與個別輔導，重建家長信任。

當寒假淪為刷題地獄，當小六生提前學會「不夠優秀就被淘汰」，我們失去的不只是孩子的童年，更是教育公平與社會流動的最後防線。停止將篩選美化為選擇權，重申國民教育的公共價值，才是台灣教育真正該走的方向。

（作者為嘉義縣教師職業工會副理事長）

