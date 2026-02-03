自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》私校熱潮下 國民教育正被掏空

2026/02/03 08:00

◎ 楊智強

當部分知名私校以不到3成的錄取率，吸引數千名小六生報考，補習班高喊「只教會考的」，把寒假壓縮成數天密集刷題營，社會應正視一個弔詭現象，少子化衝擊下，私校的篩選機制不僅未鬆動，反而愈發激烈，對國民教育體系形成反向擠壓。

少子化衝擊下，私校的篩選機制反而愈發激烈，對國民教育體系形成反向擠壓。（資料照）少子化衝擊下，私校的篩選機制反而愈發激烈，對國民教育體系形成反向擠壓。（資料照）

這股熱潮，源自家長對公校治理的集體焦慮。近年校事會議申訴案件頻仍，雖多數最終不成立，卻已讓教師承受沉重壓力。當管教權界線模糊、不適任教師難以及時調整，家長自然傾向選擇標榜「嚴管勤教」的私校，作為避險趨向。

問題在於，所謂的「理性選擇」正累積結構性後果。補教業者精準操作家長不安，唯恐孩子輸在起跑點，將競爭包裝成必要投資，讓小學生過早承受高壓淘汰邏輯。即便教育主管機關指出部分私校考題超出課綱，實際監理手段卻相對有限，難以遏止惡性競逐。

更深層的危機，是對公校造成的「精華抽離」。當期待值與資源持續流向私校，公校承擔更複雜的教學現場，形成學生來源、信心與表現的惡性循環。然而，公立學校所呈現的多元背景與真實社會樣貌，恰恰是培養孩子同理心與適應力的重要場域。

當寒假淪為刷題地獄，小六生提前學會「不夠優秀就被淘汰」，我們失去是教育公平與社會流動的最後防線。（資料照）當寒假淪為刷題地獄，小六生提前學會「不夠優秀就被淘汰」，我們失去是教育公平與社會流動的最後防線。（資料照）

調查顯示，家長選擇私校的前三大原因皆與公校管理困境有關，這凸顯的不是私校多好，而是公校多麼需要制度鬆綁與資源挹注。

若教育只剩下篩選與競速，階級流動將愈加困難。私校熱，反映的不是公校失能，而是制度需要調整。教育部應強化私校招生與命題規範，減輕公校教師非教學負擔，並在少子化下推動小班制與個別輔導，重建家長信任。

當寒假淪為刷題地獄，當小六生提前學會「不夠優秀就被淘汰」，我們失去的不只是孩子的童年，更是教育公平與社會流動的最後防線。停止將篩選美化為選擇權，重申國民教育的公共價值，才是台灣教育真正該走的方向。

（作者為嘉義縣教師職業工會副理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書