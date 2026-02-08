自由電子報
評論 > 投書

自由開講》周滿芝案與恩綺案：同一套統戰邏輯 兩種北京嘴臉

2026/02/08 20:00

◎ 再米

公安一句「先關一下」，就能把「愛國直播」當街靜音；國台辦一句「我不了解」，就能把自家鐵拳切割乾淨。這不是陸配恩綺的個人插曲，而是中共統治的核心：它要的不是你說什麼，而是它隨時能讓你不准說。當台灣有人還把中共包裝成「可交流的正常政權」，請先看這一幕——在中國，連表忠誠都沒有安全感。

中配網紅「恩綺」最近在中國當街宣揚「兩岸一家親」，卻遭到公安人員要求關掉直播。國台辦一句「我不了解」，就能把自家鐵拳切割乾淨。（圖取自X平台）中配網紅「恩綺」最近在中國當街宣揚「兩岸一家親」，卻遭到公安人員要求關掉直播。國台辦一句「我不了解」，就能把自家鐵拳切割乾淨。（圖取自X平台）

同一週，周滿芝更一審改判8年後，北京立刻怒罵台灣「恐怖政治」。但法院把事實寫得明白：周滿芝明知相關團體受中共統戰系統實質控制，仍依指示在台成立協會、總會，設立「大陸地區工作委員會」，把宗旨寫成「維護大中國之團結統一並力促和平統一」，並規畫具統戰目的活動；法院因此認定其行為已威脅自由民主憲政秩序與社會安定，依《國安法》「為大陸地區發展組織」罪判刑。

若這都叫「獨裁」，那中國公安當街關播、帶走當事人，又該叫什麼？更重要的是，台灣的作法不是情緒宣洩，而是制度化風險控管：依規定聯審、給當事人陳述意見、作成處分並提供救濟管道。國家安全不等於任意，依法行政本身就是民主防線的一部分；讓程序越透明，反滲透就越站得住腳，也越能避免把無辜者推向恐懼。

中配周滿芝被控接受中國資助在台灣發展組織，改判有期徒刑8年，北京立刻怒罵台灣「恐怖政治」。（資料照）中配周滿芝被控接受中國資助在台灣發展組織，改判有期徒刑8年，北京立刻怒罵台灣「恐怖政治」。（資料照）

台灣要警覺的，從來不是某個身分，而是中共把「社團／文化／旅遊／關懷」當滲透載具：表面民間，背後指揮；表面交流，實質名單；表面和平，內含統戰。更諷刺的是，當事人回到中國就被公安關播帶走；北京卻要求台灣對它的組織發展睜眼閉眼，還反過來抹黑台灣法治，試圖把「依法」說成「迫害」。這種把黑說成白的話術，正是統戰的工具箱。

恩綺那一刻的「關播」，是給台灣最清楚的提醒：自由不是天生的，防線也不會自動長出來。鎖緊民主的門栓，鎖住的不是出身，而是中共伸進來的手。

（作者為退休人士）

（作者為退休人士）
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

