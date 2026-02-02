自由開講》別再成為破口──反對地方政府喊價式競逐教師工作獎金

◎ 易比刀

為解決教師缺額問題，並鼓勵教師兼任行政工作，教育部於去年12月31日宣布調漲教師鐘點費，並新設兼任行政職務教師之工作獎金，分2000元、1500元及1000元三級發放。此一制度設計，原意在於全國一致、合理反映教師行政負擔。

教育部調漲教師鐘點費，但是高雄市、台北市陸續加碼，與現行子法規定不符，於法無據，自不宜發放。（資料照）

未料，高雄市於1月8日宣布行政獎金加碼1.5倍，臺北市亦於1月14日宣布加碼1000元。此一發展，恐重演「免費營養午餐」的肉桶政治模式，教師工作獎金將淪為各地方政府競逐喊價的籌碼，使各地兼任行政教師面臨「同工不同酬」的處境，進而破壞整體教育制度的穩定與發展。

首先，地方政府自行加碼發放教師工作獎金，恐欠缺明確法源依據。依據教師待遇條例第18條規定，公立學校教師之獎金發給辦法，應由教育部會商相關機關後擬訂，報行政院核定。教育部依此授權所訂定之公立學校教師獎金發給辦法，其附表已明定教師工作獎金為2000元、1500元及1000元三級。各地方政府若另行加碼，與現行子法規定不符，於法無據，自不宜發放。

臺北市加碼教師鐘點費1000元。但是擬函請教育部轉行政院核定，以補足法源。（資料照）

其次，從臺北市發布之新聞稿可知，市府擬函請教育部轉行政院核定，以補足法源。然而，即便循程序補正，行政院仍應從全國軍公教待遇制度一致性的角度審慎以對，不應同意。相同的教育行政工作，無論在臺北、高雄或臺中，皆須面對學生、教師與家長，付出相同心力與責任。若恣意允許地方政府在公教人員待遇上自行加碼，不僅造成同工不同酬的結構性不公平，更可能形成地方財政競逐的破口。一旦行政院棄守標準，允許財政充裕的直轄市自行加碼，將導致「富者越富、窮者越窮」困境。屆時，財政困難縣市的行政人才將更難留任，造成全國教育發展的嚴重失衡。

誠然，大臺北地區的高物價與高房價是客觀事實，過往亦有提出研議設置「首都加給」。然而，若真有必要合理處理都市生活成本問題，亦應通盤考量公教人員整體負擔、公務員與教師間之待遇差異，以及各縣市間的合理落差，經審慎評估後訂定明確標準，而非以喊價式方式任由地方政府各行其是。否則，教育體系的崩壞，恐將從這樣看似補貼、實則失序的大撒幣政策開始。

（作者為高中教師）

