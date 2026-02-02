自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》別再成為破口──反對地方政府喊價式競逐教師工作獎金

2026/02/02 09:00

◎ 易比刀

為解決教師缺額問題，並鼓勵教師兼任行政工作，教育部於去年12月31日宣布調漲教師鐘點費，並新設兼任行政職務教師之工作獎金，分2000元、1500元及1000元三級發放。此一制度設計，原意在於全國一致、合理反映教師行政負擔。

教育部調漲教師鐘點費，但是高雄市、台北市陸續加碼，與現行子法規定不符，於法無據，自不宜發放。（資料照）教育部調漲教師鐘點費，但是高雄市、台北市陸續加碼，與現行子法規定不符，於法無據，自不宜發放。（資料照）

未料，高雄市於1月8日宣布行政獎金加碼1.5倍，臺北市亦於1月14日宣布加碼1000元。此一發展，恐重演「免費營養午餐」的肉桶政治模式，教師工作獎金將淪為各地方政府競逐喊價的籌碼，使各地兼任行政教師面臨「同工不同酬」的處境，進而破壞整體教育制度的穩定與發展。

首先，地方政府自行加碼發放教師工作獎金，恐欠缺明確法源依據。依據教師待遇條例第18條規定，公立學校教師之獎金發給辦法，應由教育部會商相關機關後擬訂，報行政院核定。教育部依此授權所訂定之公立學校教師獎金發給辦法，其附表已明定教師工作獎金為2000元、1500元及1000元三級。各地方政府若另行加碼，與現行子法規定不符，於法無據，自不宜發放。

臺北市加碼教師鐘點費1000元。但是擬函請教育部轉行政院核定，以補足法源。（資料照）臺北市加碼教師鐘點費1000元。但是擬函請教育部轉行政院核定，以補足法源。（資料照）

其次，從臺北市發布之新聞稿可知，市府擬函請教育部轉行政院核定，以補足法源。然而，即便循程序補正，行政院仍應從全國軍公教待遇制度一致性的角度審慎以對，不應同意。相同的教育行政工作，無論在臺北、高雄或臺中，皆須面對學生、教師與家長，付出相同心力與責任。若恣意允許地方政府在公教人員待遇上自行加碼，不僅造成同工不同酬的結構性不公平，更可能形成地方財政競逐的破口。一旦行政院棄守標準，允許財政充裕的直轄市自行加碼，將導致「富者越富、窮者越窮」困境。屆時，財政困難縣市的行政人才將更難留任，造成全國教育發展的嚴重失衡。

誠然，大臺北地區的高物價與高房價是客觀事實，過往亦有提出研議設置「首都加給」。然而，若真有必要合理處理都市生活成本問題，亦應通盤考量公教人員整體負擔、公務員與教師間之待遇差異，以及各縣市間的合理落差，經審慎評估後訂定明確標準，而非以喊價式方式任由地方政府各行其是。否則，教育體系的崩壞，恐將從這樣看似補貼、實則失序的大撒幣政策開始。

（作者為高中教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書