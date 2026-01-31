自由電子報
自由開講》居心不良者」如何找到「良心者」？

2026/01/31 10:00

◎ 張原溪

近日藍白陣營高喊推動賴總統彈劾案，並寄望「找到14位良心綠委」，以跨越立法院三分之二門檻。然而，這樣的政治訴求，從制度、民主到語言本身，都暴露出難以自圓其說的根本矛盾。

藍白陣營高喊推動總統賴清德彈劾案，在於其憲政正當性本就不足，也無法通過民主與憲法的檢驗。（中央社資料照）藍白陣營高喊推動總統賴清德彈劾案，在於其憲政正當性本就不足，也無法通過民主與憲法的檢驗。（中央社資料照）

首先，從憲政制度來看，總統彈劾並非政治不滿的出口，而是極端且例外的憲法機制，其成立前提必須是明確且重大的違憲或違法事實，而非政策爭議或政黨對立。若在欠缺可受司法檢驗的違憲行為下，僅以政治評價發動彈劾，等同以立法多數凌駕憲法秩序，這才是真正的違憲。彈劾若不合憲，再多道德辭藻也只是粉飾。

其次，所謂「尋找良心綠委」的說法，本身就是對民主授權的否定。立委來自選民投票，依其政黨立場與政治承諾行使職權，正是代議民主的常態。當反對黨將這種政治一致性貶為「黨意」，並要求民代背離選民授權，才被冠上「良心」之名，實際上是將民主責任扭曲為道德考題。對選民負責，才是民意代表最基本的良心。

藍白陣營高喊推動賴總統彈劾案，寄望「找到14位良心綠委」，這樣的政治訴求，都暴露出難以自圓其說的根本矛盾。圖為立法院。（中央社資料照）藍白陣營高喊推動賴總統彈劾案，寄望「找到14位良心綠委」，這樣的政治訴求，都暴露出難以自圓其說的根本矛盾。圖為立法院。（中央社資料照）

更諷刺的是，當政治操作的起點是權力算計、手段是道德動員、目的只是翻轉選舉結果時，「良心」便淪為補足票數的工具，而非真正的公共價值。居心若不在憲政正義，又如何期待他人以良心相挺？

因此，這場彈劾爭議的關鍵，從來不在於能否湊齊14票，而在於其憲政正當性本就不足。當制度基礎不存在，再高喊「良心」，終究只是包裝過的政治操作，難以說服社會，也無法通過民主與憲法的檢驗。

（作者為退休教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

