自由開講》美國抗中保台 藍白為何急著效「中」「礙」台

美國聯邦眾議院撥款委員會公布跨黨派、跨院協商後的折衷版國防撥款法案，金額達8392億美元，其中包括撥款10億美元（約台幣316億元）強化台灣安全合作；另編列1.5億美元（約台幣48億元），用於替換提供給台灣的國防物資。

美國聯邦眾議院撥款委員會公布折衷版國防撥款法案，其中包括撥款10億美元強化台灣安全合作及1.5億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。圖為美國聯邦眾議院。（歐新社檔案照）

相對於美國國國會跨黨派的抗中保台，被紅藍白掌控的台灣國會則急著效「中」「礙」台。

藍白為何急著效「中」「礙」台？綜合海內外各家情報顯示：

中共負責台灣事務的王滬寧曾指示：

1.通過各種有效的渠道，向台灣支持統一的愛國人士傳達：中共政府絕對不會允許2028年再舉行一次有利於民進黨的大選；2.通過有效的方法、有效的途徑，向台灣支持統一的愛國力量表達大陸是他們堅強的後盾。統一大業完成之後，島內的這些愛國力量會受到獎勵和表彰。

的確，為了執行中共這兩條指示，紅藍白掌控的台灣國會兩年來毀憲亂政，強立惡法，阻擋軍購，弱化國防，拒審預算，癱瘓台灣，無所不用其極，最近又要阻擋中共眼中釘的台美關稅協議，破壞台美間逐漸成熟的「準國與國」關係。

美國國國會通過國防撥款法案，抗中保台，被紅藍白掌控的台灣國會則急著效「中」「礙」台。圖為立法院院會。（資料照）

1952年生於中國呼和浩特市。曾任北京大學法律系教授，旅居澳洲的袁紅冰說，現在的民進黨和國民黨以及民眾黨之間的鬥爭，已經不是正常意義上的民主制度下的競爭，實際上就是中共代理人已經占領了台灣立法院的制高點。通過立法權，搞亂整個台灣的憲政體制，讓民進黨所主導的政府沒有辦法正常運行，搞亂台灣社會，擾亂台灣人心。

君從故鄉來，應知故鄉事，袁紅冰歷經文革與天安門事件的年代，袁紅冰的看法兼具內線消息及個人經歷的支撐，值得吾人參考。

在台灣的紅藍白團夥有2028的時間點壓力，有統一後被封官賜爵的期待，所以才如此猴急向中共表功；沐猴而冠的心態可憐可悲可惡。



（作者從商）

