美台觀測站》美國國防戰略報告：字裡行間的台灣拒止戰略

這樣的佈局不止是簡單的美國將出兵保衛台灣，而是在戰爭爆發之前，透過與美軍的前進部署、盟友的責任共享、強化美國軍工勢力，對中國構成足夠的嚇阻態勢，讓中國認知到其戰略目標無法達成。由此看來，台灣就是這個拒止戰略的重中之重。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站



■四大任務定調：西半球與印太並重



美國戰爭部（國防部）於美東時間1月23日宣佈《2026年國防戰略報告》（2026 National Defense Strategy）。其中揭示的四大任務在於「抵禦美國本土」、「透過實力而非對抗在印太區域嚇阻中國」、「增加與美國盟友夥伴的責任共享」、「強化美國國防工業基礎」。這其實相當程度呼應了戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在去年香格里拉對話中提到的三大任務：「改善美軍前進部署態勢」、「協助盟友夥伴強化國防實力」、「重建美國國防工業基礎」。只不過為了呼應去年出版的2025 年新版《國家安全戰略》（National Security Strategy），特別強調美國要強化在西半球的戰略部署。

美國《2026年國防戰略報告》一次都沒有被提到台灣，但已凸顯台灣為「拒止戰略」的核心地位。（取自貼文）

從赫格塞斯在去年5月就責成戰爭部次長柯伯吉（Elbridge Colby）在8月底前主編完成國防戰略初稿，再經過幾個月的內部參考審定，至今總算問世。這段期間其實陸續都有風聲傳出，除了歐洲已然不是美國戰略中心部份已無疑議，有許多人在猜測，一下說這份報告會重西半球輕印太，一下說報告還是會重視印太。

結果揭曉，也和去年的國安戰略相差不遠，就是西半球和印太戰略都很重要。只不過美國在印太經營還是偏向傳統的與中國的大國競爭以及第一島鏈的防衛，在西半球則是基於門羅主義的「川普推論」（Trump Corollary），強調美洲鄰國配合美國本土防衛，抵禦對象主要是毒品恐怖主義、伊斯蘭恐怖份子或網路攻擊等非傳統。甚至在西半球的防禦中提到了巴拿馬運河、美洲灣（墨西哥灣）、以及格陵蘭等重要節點，在報告雖然沒有明講，但川普過去也多次提到中國等境外勢力在這些地區的可能滲透會對美國安全構成威脅。

■報告未提台灣，不等於戰略降級

當然以台灣觀點來看，我們最在意的就是有關台海安全部份。已經有Zack Cooper等專家發現台灣在這份報告中一次都沒有被提到，這與拜登時期的2022年版本還提到兩次有所不同，甚至和去年3月華盛頓郵報一度傳出的，赫格塞斯提出的內部備忘錄，提到要美國要專注在「強化本土防禦」以及「嚇阻中國奪取台灣」有所差異。

戰爭部次長柯伯吉主編完成國防戰略初稿，揭示的四大任務。圖為美國戰爭部長赫格塞斯（左）、柯伯吉（右）。（路透檔案照）

但實際上川普第一任期的《國家安全戰略》同樣也沒有提到台灣，但在2019年的《印太戰略》以及去年的《國家安全戰略》都十分強調台灣的角色。是以不需要因為這份報告沒提到台灣又開始大談疑美論。



■川普式嚇阻邏輯：語言模糊、立場清晰



此外，本屆川普政府與過去的拜登政府不同，並不強調與中國的敵對或對抗關係，或是像拜登那樣直接說會出兵保衛台灣。這點除了在去年的國安報告裡可以看出端倪，在今年的國防戰略中也明確提出這點：「國家安全戰略指示戰爭部維持在印太區域的有利軍力平衡。不為宰制、羞辱、或扼殺中國...…而只是要確保中國或任何能可以宰制美國或我們的盟友。」這個態度其實和我們過去一直強調的川普習慣一致，就是：不刻意提台灣刺激中國，但對中嚇阻態勢寸步不讓的「語言模糊，立場清晰」。這點和去年川普與高市早苗通話的報傳內容也是一致的（註：當時傳出川普和高市通話，建議高市不要講太多、降低聲量，但沒有要求高市改變立場或收回任何言論）。



但既然國防戰略的主編是柯伯吉，就算報告中不見他過去常提到的對台「戰略清晰」、或是「台灣非最根本生存利益」這些看法，但還是強調盟友需負起責任，以及他最重要的「拒止」（denial）戰略。報告中拒止戰略可說是防衛第一島鏈的專屬戰略，明確指出「美國會表明，任何牴觸美國利益的侵略企圖將會失敗，所以在第一時間就不值得去嘗試」。



■拒止戰略真正核心：台灣仍是第一島鏈關鍵



在柯伯吉2021年出版的《拒止戰略》一書第八章明確提到，對抗中共最有效的戰略即為「拒止防禦」（denial defense），也就是讓中共「無法滿足關鍵勝利之條件，使其最佳戰略無法奏效」。如果中共的成功意味著讓目標國屈服，那麼對美國而言，繼續與目標國結盟，讓防禦強大到足以讓盟友繼續支持並加入同盟，就成功實現了美國的核心戰略目標。

《2026年國防戰略報告》特別強調美國要強化在西半球的戰略部署。圖為矗立於格陵蘭首府努克一隅的丹麥傳教士艾格德的塑像。（彭博檔案照）

所以，就算這篇國防戰略一個字都沒有提到台灣，但只要提到「拒止戰略」，那麼參考柯伯吉以下論述就是有意義的： 「美國的防禦計畫作為，應將重點置於阻止中共對反霸權聯盟內的美國盟友造成既成事實之能力。而由於台灣是聯盟內最有吸引力的目標，美國與其他聯盟國家（視其願意對聯盟作出貢獻的程度）必須置重點於準備阻止中共對台灣運用既成事實戰略。若相關國家能阻擋中共入侵與占據台灣之能力，則同樣能保衛菲律賓、日本或其他聯盟成員。只要能確保北京無法制服這些反霸權聯盟內之美國盟友，此聯盟將可團結一致並抗衡崛起之中共。

（柯伯吉，Elbridge A. Colby），《拒止戰略》，國防部譯印，2021 年，頁 241）（編按：我們國防部有出版很多好書！非常認真在編譯、撰寫以及出版重要的著作喔）

■拒止戰略不刺激中國字裡行間的實質意義

總之，這份國防戰略雖然在政治上不直接刺激中國，但從字裡行間看得出實質上對嚇阻中國、保衛台灣的佈局。這樣的佈局不止是簡單的美國將出兵保衛台灣，而是在戰爭爆發之前，透過與美軍的前進部署、盟友的責任共享、強化美國軍工勢力，對中國構成足夠的嚇阻態勢，讓中國認知到其戰略目標無法達成。由此看來，台灣就是這個拒止戰略的重中之重（這其實在《國家安全戰略》裡面就有清楚寫明）。這也是為什麼AIT近期積極對台灣各界表態，強調支持台灣強化國防，通過賴清德總統1.25兆國防特別預算的重要性。「自由不是免費」，維持自由民主生活方式，靠的不是卑躬屈膝。和平也不是光靠對話，而是要以實力為後盾。

美國戰爭部《2026年國防戰略報告》沒有提到台灣，其實川普習慣就是：不刻意提台灣刺激中國。圖為總統府。（資料照）

（話說回來，AIT在24小時內連發四篇文章，這種表態的密集程度非常罕見，很顯然也是為了因應目前台灣內部的混亂局勢吧！對美國來說，這些混亂局勢以及拚命阻擋強化國防的人們，肯定就是在為拒止戰略扯後腿）

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

