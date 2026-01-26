自由開講》公費醫學生的綁約與高額違約金 難解醫療人力荒

◎ 林應然

偏鄉醫療與急重難罕科別人力不足的問題日益嚴重。衛福部為了填補缺口，持續推動公費醫學生政策，並強制學生只能下鄉及選擇困難科別。近期修正草案更將部分科別的綁約年限由十年延長至十五年，違約金則由六百萬元暴增至一千萬元。

然而，高中與大學畢業生在升學壓力下，往往只看到「公費」與「醫學系」的糖衣與光環，卻忽略背後的綁約與未來勞動條件。衛福部若不積極改善誘因，反而以嚴苛契約誘使年輕學子入困難科之門，恐怕只會加劇困難科人才流失，更使公費醫學系淪為二、三流選項。

現今健保給付畸形發展下，醫學生選科往往避重就輕、趨利避害、擇自費、遠健保，這種利益取向的現實本是人性，衛福部應該以「北風與太陽」給世人的啟示一樣，優裕困難科醫師，給予溫暖，然官署卻選擇以北風寒吹方式，越來越苛刻公費醫學生條件，強制其入困難科之門。然，綁得了人身，綁得了人心嗎？人力失衡的根源在於薪資待遇不足、工時過長、勞動條件惡劣。綁約的副作用是醫師被迫留任，心態消極，甚至影響醫療品質。

制度設計若以懲罰取代誘因，忽視醫學生的志趣與職涯規劃，終究無法解決問題。新草案以高額違約金綁住醫師，等同於用巨額債務限制自由。即使醫師完成服務年限，也往往選擇離開，導致偏鄉與困難科別人力持續不足。醫療應建立在專業熱忱，而非債務枷鎖。

真正的改革方向應該是加強設立「偏鄉加給」、「困難科加給」，以實質利益吸引人才；改善工作環境，合理工時並提供完善支援，降低醫師倦怠；同時給予進修、研究與升遷機會，讓偏鄉服務不再是職涯阻礙，讓困難科別值其代價。政策制定更應與醫界充分溝通，形成共識，而非由主管機關獨斷獨行。

醫療人力政策若只著眼於強制綁約，終將治標不治本。唯有透過改善待遇與環境，才能真正留住人才。偏鄉醫療需要的是「陽光暖照」的誘因，而不是「北風寒吹」的懲罰。公費醫學生政策看似美好，實則暗藏陷阱，亟需全面檢討與改革。

（作者為中華民國基層醫療協會理事長）

