自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》公費醫學生的綁約與高額違約金 難解醫療人力荒

2026/01/26 08:00

◎ 林應然

衛福部今年（2026）將啟動第三期公費醫學生制度，部分「政策任務科別」服務年限拉長至15年，引發醫界對年輕醫師負擔的討論。（資料照）衛福部今年（2026）將啟動第三期公費醫學生制度，部分「政策任務科別」服務年限拉長至15年，引發醫界對年輕醫師負擔的討論。（資料照）

偏鄉醫療與急重難罕科別人力不足的問題日益嚴重。衛福部為了填補缺口，持續推動公費醫學生政策，並強制學生只能下鄉及選擇困難科別。近期修正草案更將部分科別的綁約年限由十年延長至十五年，違約金則由六百萬元暴增至一千萬元。

然而，高中與大學畢業生在升學壓力下，往往只看到「公費」與「醫學系」的糖衣與光環，卻忽略背後的綁約與未來勞動條件。衛福部若不積極改善誘因，反而以嚴苛契約誘使年輕學子入困難科之門，恐怕只會加劇困難科人才流失，更使公費醫學系淪為二、三流選項。

現今健保給付畸形發展下，醫學生選科往往避重就輕、趨利避害、擇自費、遠健保，這種利益取向的現實本是人性，衛福部應該以「北風與太陽」給世人的啟示一樣，優裕困難科醫師，給予溫暖，然官署卻選擇以北風寒吹方式，越來越苛刻公費醫學生條件，強制其入困難科之門。然，綁得了人身，綁得了人心嗎？人力失衡的根源在於薪資待遇不足、工時過長、勞動條件惡劣。綁約的副作用是醫師被迫留任，心態消極，甚至影響醫療品質。

制度設計若以懲罰取代誘因，忽視醫學生的志趣與職涯規劃，終究無法解決問題。新草案以高額違約金綁住醫師，等同於用巨額債務限制自由。即使醫師完成服務年限，也往往選擇離開，導致偏鄉與困難科別人力持續不足。醫療應建立在專業熱忱，而非債務枷鎖。

新草案以高額違約金綁住醫師，即使醫師完成服務年限，往往也會選擇離開；示意圖。（資料照）新草案以高額違約金綁住醫師，即使醫師完成服務年限，往往也會選擇離開；示意圖。（資料照）

真正的改革方向應該是加強設立「偏鄉加給」、「困難科加給」，以實質利益吸引人才；改善工作環境，合理工時並提供完善支援，降低醫師倦怠；同時給予進修、研究與升遷機會，讓偏鄉服務不再是職涯阻礙，讓困難科別值其代價。政策制定更應與醫界充分溝通，形成共識，而非由主管機關獨斷獨行。

醫療人力政策若只著眼於強制綁約，終將治標不治本。唯有透過改善待遇與環境，才能真正留住人才。偏鄉醫療需要的是「陽光暖照」的誘因，而不是「北風寒吹」的懲罰。公費醫學生政策看似美好，實則暗藏陷阱，亟需全面檢討與改革。

（作者為中華民國基層醫療協會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書