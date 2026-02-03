自由電子報
自由開講》當國防被擱置、特權被加速：選民必須看懂誰在掏空台灣

2026/02/03 20:00

◎ 蕭錫惠

政治若是管理眾人的責任與義務，那麼最不可被犧牲的，理應是國家的安全與公共財政的可持續性。然而，2026年的台灣，卻出現一個令人警惕的對比：攸關國家存亡的國防預算，至今在立法院未見實質討論、也未通過；而高度爭議、將對財政造成長期壓力的眷村改建條例修正案，卻在缺乏充分審議下迅速三讀通過

這不是個別事件，而是政治優先順序的嚴重錯置。

國防預算不是政黨偏好，而是國家在現實威脅下維持生存能力的基本支出。當區域安全情勢持續升高、灰色地帶衝突成為常態，延宕甚至拒絕討論國防預算，本身就是一種政治選擇。其後果，不會立刻反映在表決紀錄中，卻會逐步累積為戰備不足、後勤斷層、訓練受限，以及盟友對台灣承諾可信度的疑慮。

與此同時，眷村改建條例卻在2026年1月16日被加速通過。

這項涉及龐大公共支出與世代公平的修法，未經完整社會對話，未清楚交代財務來源與長期負擔，甚至在相關基金早已負債沉重的情況下，仍以國會多數優勢迅速定案

立法院院會16日三讀通過「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正案」，民進黨立委鍾佳濱（左）、國民黨立委羅智強（右）言詞交鋒。（記者塗建榮攝）立法院院會16日三讀通過「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正案」，民進黨立委鍾佳濱（左）、國民黨立委羅智強（右）言詞交鋒。（記者塗建榮攝）

當公共財政風險被輕描淡寫，卻能為特定群體快速開綠燈，選民就必須正視：這樣的立法節奏，究竟是在治理國家，還是在分配政治利益。

真正令人警惕的，不只是「做了什麼」，而是「刻意沒做什麼」。為何國防預算可以久拖不議？為何財政影響無須清楚說明？若因此造成戰備缺口或加重未來世代負擔，究竟由誰承擔責任？

在現行政治結構中，行政部門被要求為國安與財政穩定負最終責任，但握有預算否決與立法主導權的政治多數，卻可以行使權力而不必承擔後果。於是，國家安全被擱置，制度性特權被加速，責任卻被推回給整個社會

民主不只是投票程序，而是權力與責任必須同時存在。當立法權可以阻擋國防、卻不必為安全風險負責；當高成本法案可以快速通過、卻無須面對長期財政後果，民主就會退化為權力操作

在這樣的局勢下，真正能校正方向的，不是政黨，而是選民。投票不是情緒的出口，而是責任的分配。下一次投票，請不要只問他站在哪一邊，而要問：這一年，他讓台灣更安全了，還是更空洞了？

政治的最後防線，不在立法院，而在選民手中。

當立法院濫用多數決快速通過法案，選民是能校正方向的最後防線；示意圖。（資料照）當立法院濫用多數決快速通過法案，選民是能校正方向的最後防線；示意圖。（資料照）

（作者為自由撰稿人）

